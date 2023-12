En fin de contrat du côté de la Juventus, Adrien Rabiot rêverait d'un retour au PSG. Une éventualité d'office exclue par Luis Campos, qui lui ferme la porte.

Mercato PSG : Adrien Rabiot, Paris n'en veut pas

Les séquelles de la difficile et tumultueuse séparation entre le joueur et le club français restent apparemment encore vives dans les mémoires du côté du Parc des Princes. Adrien Rabiot avait claqué la porte dans une atmosphère très tendue pour aller rejoindre la Juventus. Alors que son contrat arrive à expiration dans quelques mois, l'international français voudrait d'un retour au Paris Saint-Germain. C'est un scénario jamais pensé à Paris puisque Luis Campos n'a jamais envisagé le retour de Rabiot, selon le journaliste Achille Ash. Nasser Al-Khelaïfi n'aurait jamais digéré le départ fracassant du champion du monde français, après avoir connu quelques mois au placard en 2019. Le retour de celui qui a rejoint la Juve libre n'est donc pas un sujet d'actualité à Paris.

Rabiot veut claquer la porte à la Juve

Quatre après son arrivée, Adrien Rabiot voudrait quitter la Juve à la fin de son contrat. Un scénario identique à celui dans lequel l'international français s'était déjà retrouvé l'année dernière avant de finalement prolonger au club. Le club italien avait encore une meilleure stabilité financière. Un an après, retour à la case départ pour Rabiot. La Juventus voudrait une fois encore le prolonger mais le milieu de terrain n'est visiblement pas chaud. Son entourage, dont sa mère et agente Véronique Rabiot, a même démenti des discussions pour une prolongation. Rejeté par le PSG et Luis Campos, il pourrait prendre la direction de Manchester United où il est toujours désiré.