Vente ASSE : Bernard Caïazzo lâche un détail important

De retour en France, Bernard Caïazzo a évoqué le dossier de la vente de l’ASSE. Il a fait une importante mise au point.

Vente ASSE : Bernard Caïazzo soutient qu’il n’est décisionnaire au club

Occupé par ses affaires, loin de Saint-Etienne, Bernard Caïazzo ne gère plus le quotidien du club dont il est le co-propriétaire. Néanmoins, il pilote toujours le dossier de la vente de l’ASSE depuis Dubaï où il vit désormais. Le président du Conseil de surveillance du club ligérien cherche un repreneur pour l’AS Saint-Etienne, qui est toujours sur le marché. Il en parle dans son milieu dans le cadre de ses activités, dans le Golfe, en Europe ou encore aux Etats-Unis. Pour rappel, il dirige »Global Football Alliance », une association mondiale regroupant plus d’une vingtaine de clubs de tous les continents.

Mais après plusieurs années, Bernard Caïazzo n’a toujours pas trouvé l’homme providentiel, à qui lui et son associé Roland Romeyer vont céder leur club. Interrogé par Le Progrès sur la vente de l’ASSE, le dirigeant de 70 ans n’a pas souhaité déballer le dossier. Il a juste indiqué qu’il « n’est pas (le seul, ndlr) décisionnaire au club ». Il estime de ce fait qu’il « n’a donc rien à dire » sur le sujet. « Tout au plus, si on me demande un conseil, je le donne […] », a-t-il déclaré dans le quotidien régional.

Bernard Caïazzo cherche un milliardaire

Pour finir, Bernard Caïazzo a rappelé l’un des critères prioritaires pour la vente. Il cherche un repreneur capable de mettre assez d’argent dans le club, afin de le ramener au sommet du football français. « Le plus important, ce n’est pas de trouver un acheteur, mais quelqu’un qui est capable d’amener l’ASSE en compétition avec les milliardaires du football », a-t-il souligné. D’aileurs, Peuple-Vert apprend que plusieurs dossiers de candidature sont étudiés par KPMG, le cabinet auquel les responsables de Saint-Etienne ont donné mandat pour trouver un repreneur.

Notons que Bernard Caïazzo est en France dans le cadre de la présentation du premier »World Sport Summit », dont il est le premier responsable et le créateur. Le sommet se tiendra à Cannes les 24 et 25 juillet, juste avant l’ouverture officielle des Jeux Olympqiue 2024 de Paris.