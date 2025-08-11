PSG – Tottenham : Donnarumma frappé par une lourde sanction

48 heures avant le choc PSG vs Tottenham en Supercoupe d’Europe, Luis Enrique a effectué un choix fort. Gianluigi Donnarumma a été écarté du groupe parisien..

PSG : Donnarumma absent du groupe contre Tottenham

Mercredi soir, l’Udine accueille un choc très attendu : le Paris Saint-Germain vs Tottenham en Supercoupe d’Europe. Luis Enrique a pris une forte décision pour ce choc européen. RMC Sport rapporte que Gianluigi Donnarumma n’a pas été retenu pour le voyage en Italie.

Ce choix atteste de la volonté du PSG de bouleverser la hiérarchie dans ses cages. Le club de la capitale a récemment recruté Lucas Chevalier du LOSC. Ce dernier est pressenti pour devenir le numéro un dans les buts. Il devrait même débuté face à Tottenham mercredi, tandis que Matvey Safonov devrait occuper le rôle de doublure.

Son départ du Paris Saint-Germain est imminent

Un réaménagement tactique reléguant de facto Gianluigi Donnarumma a au second plan, voire au-delà. L’absence du portier italien pour un match aussi important envoie un signal clair : son départ du PSG est de plus en plus imminent. Elle est aussi interprétée comme une sanction infligée au joueur de 26 ans qui refuse jusqu’ici de prolonger son contrat.

Cette décision marque en tout cas une nouvelle étape dans les tensions entre le Paris SG et le clan Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique semble pour le moment déterminé à s’appuyer sur une nouvelle garde dans les buts. Puisque l’ancien Milanais ne figure pas dans son groupe.

