Mercato ASSE : Un plan se trame pour Lucas Stassin

L’ASSE a fermé la porte de sortie à Lucas Stassin, mais cela ne refroidit pas ses courtisans. Deux clubs pourraient passer à l’offensive pour le recruter, afin de pallier une piste vers un attaquant du FC Nantes.

Mercato : Stassin sur la short list du Paris FC et de Wolverhampton

Relégué en Ligue 2 avec l’ASSE, Lucas Stassin veut quitter le club stéphanois. Il l’a fait savoir à la Direction du club, qui lui a répondu sans détour. Kilmer Sports Ventures ne souhaite pas le transférer cet été. Les dirigeants du groupe canadien et l’entraîneur des Verts comptent sur l’attaquant de 20 ans pour ramener leur équipe en Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026.

Ils ont ainsi repoussé plusieurs clubs venus aux nouvelles sur la situation contractuelle du meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne. Néanmoins, ce dernier est toujours sur la liste de quelques clubs qui espèrent passer à l’offensive dans les derniers instants du mercato estival. C’est le cas du Paris FC ou encore de Wolverhampton.

Le buteur de l’ASSE pour pallier le dossier Abline à Paris ou chez les Wolves ?

En effet, le nom de Lucas Stassin figure toujours sur la short list du club promu en Ligue 1. Ne parvenant pas à s’entendre avec le FC Nantes au sujet de Matthis Abline, le club de la capitale pourrait se tourner vers l’avant-centre des Verts, en cas d’échec sur le buteur des Canaris.

Idem pour Wolverhampton, dont les avances ont été repoussées par l’attaquant des Nantais. Le club de en Premier League reste en embuscade pour le décisif attaquant de l’ASSE. Cette tendance est évoquée par Peuple-Vert dans son point sur la situation du Belge.

Il faut noter que KSV a acheté Lucas Stassin à Westerlo en Belgique contre 10 millions d’euros, en toute fin du mercato d’été, le 30 août 2024. Il s’est lié au club jusqu’en juin 2028. Cependant, le club stéphanois serait prêt à écouter les propositions qui atteindront au moins 20 millions d’euros.