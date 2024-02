Mercato PSG : Une surprise dans les tuyaux pour l’après-Mbappé ?

À la recherche d’une nouvelle star offensive pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG pourrait frapper un joli coup inattendu lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Une révélation de Serie A pour remplacer Mbappé ?

C’est désormais un secret de polichinelle. Après sept années passées sous les couleurs rouge et bleu, Kylian Mbappé a décidé de quitter les rangs du Paris Saint-Germain au terme de la saison en cours. Depuis deux mois, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique travaillent déjà à sa succession. Des noms comme Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (Milan), Bernardo Silva (City), Mohamed Salah (Liverpool) et Marcus Rashford (United) sont évoqués, mais les dirigeants parisiens cibleraient aussi des noms moins ronflants.

Auteur d’une saison époustouflante du côté de Bologne, avec notamment 10 buts et 6 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, Joshua Zirkzee pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Et selon le journaliste Daniel Riolo, le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre pour le protégé de Thiago Motta.

« Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui. C’est un très bon joueur », a lancé l’éditorialiste sur les antennes de RMC Sport. Toutefois, le champion de France en titre pourrait avoir pris un sérieux retard sur cette piste.

Le Paris SG très en retard sur le dossier Joshua Zirkzee ?

Annoncé dans de nombreux clubs lors du dernier mercato du mois de janvier, Joshua Zirkzee a décidé de rester et terminer la saison à Bologne, même si de nombreux clubs plus en vue étaient très insistants pour le récupérer. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international espoir néerlandais a de fortes chances de quitter les rangs des Rossoblu l’été prochain.

D’ailleurs, La Gazzetta dello Sport assure ces dernières heures que l’AC Milan, en quête d’un éventuel remplaçant à Olivier Giroud, dont le bail expire le 30 juin à venir, serait en excellente position pour accueillir l’attaquant de 22 ans. Joshua Zirkzee souhaitant poursuivre son aventure en Italie.

Mais rien n’est encore fait et ce dossier pourrait devenir l’un des tubes de l’été, puisque le Bayern Munich dispose d’une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros pour rapatrier son ancien prodige. Sans compter que le Paris SG, Chelsea, Arsenal et Manchester United suivent également le natif de Schiedam, estimé à 45 millions d’euros par ses dirigeants.