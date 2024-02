OM : Ligue Europa, l’heure des retrouvailles avec Marcelino a sonné !

L’OM connait enfin son adversaire en huitième de finale de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset affronteront Villarreal d’un certain Marcelino.

L’OM fera face à Villarreal huitièmes de finale de la Ligue Europa

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle performance jeudi soir au stade Vélodrome en remportant une victoire capitale contre le Shakhtar Donetsk. Malgré un début de match difficile avec un but encaissé rapidement, les Marseillais ont fait preuve de détermination et ont finalement renversé la situation, s’imposant 3-1 face aux Ukrainiens. Cette victoire revêt une importance capitale, car elle a assuré à l’équipe de Jean-Louis Gasset une place en huitièmes de finale de la compétition européenne.

Le nouvel entraîneur a réussi brillamment sa première mission, permettant à l’OM de continuer son parcours sur la scène européenne. Contrairement à d’autres clubs français comme le Stade Rennais, le Toulouse FC et le RC Lens, éliminés à ce stade de la compétition, l’OM reste le seul représentant français en lice en Ligue Europa. Et le club phocéen connait son prochain adversaire dans le tournoi. En effet, le tirage au sort des huitièmes de finale, effectué ce vendredi midi à Nyon, a réservé au club marseillais un affrontement contre Villarreal.

Marcelino sera de retour au Vélodrome le 7 mars prochain

Cette rencontre sera particulièrement intéressante puisque l’OM retrouvera son ancien entraîneur Marcelino, qui a quitté le club en début de saison. Le match aller se tiendra à l’Orange Vélodrome le 7 mars prochain, tandis que le match retour se déroulera en Espagne sept jours plus tard, le 14 mars. Parmi les autres rencontres, on retrouve des duels de haut niveau, notamment celui entre Liverpool et le Sparta Prague. De son côté, l’AC Milan, après avoir éliminé le Stade Rennais lors des barrages, affrontera le Slavia Prague. L’AS Rome sera confrontée au Brighton de Roberto De Zerbi, tandis que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso affrontera Qarabag.

Ce tirage au sort promet donc des affrontements passionnants et des matchs de haut niveau pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’OM devra se préparer avec sérieux pour affronter un adversaire redoutable et poursuivre son parcours européen avec détermination.

Le tirage complet des 8es de finale de la Ligue Europa :

Sparta Prague – Liverpool

OM – Villarreal

AS Rome – Brighton

Benfica – Rangers

Fribourg – West Ham

Sporting CP – Atalanta

AC Milan – Slavia Prague

Qarabag- Bayer Leverkusen