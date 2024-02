Mercato PSG : Hakimi prêt à suivre Mbappé au Real ? La vérité éclate

Alors que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid en fin de saison, Achraf Hakimi aimerait l’y suivre. La vérité a fuité pour le défenseur du PSG.

Mercato PSG : Achraf Hakimi veut retourner au Real Madrid

En Espagne, le quotidien AS indique que Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul joueur du Paris Saint-Germain à débarquer au Real Madrid la saison prochaine. Si les choses se précisent de plus en plus entre l’attaquant français et les Merengues, Achraf Hakimi songerait lui aussi à un transfert vers la Maison-Blanche.

Né à Madrid et formé à la Castilla, le latéral droit aurait toujours en idée de retourner s’imposer au Real. D’après Sports Zone, l’international marocain aimerait profiter du départ de son ami Kylian Mbappé pour rallier lui aussi la capitale espagnole durant l’intersaison.

De son côté, le club madrilène reste à l’écoute, mais le plan est de recruter au poste d’arrière droit à l’été 2025, à la fin du contrat de Dani Carvajal. Toujours selon la même source, Manchester City surveillerait aussi la situation de l’ancien défenseur de l’Inter Milan. Seulement, la réalité serait toute autre dans ce dossier.

Achraf Hakimi plutôt vers une prolongation de contrat avec le PSG ?

Dans son édition du jour, le quotidien madrilène AS révèle qu’Achraf Hakimi n’a jamais songé à quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Arrivé à l’été 2021 contre un chèque de 70 millions d’euros, l’ancien défenseur de l’Inter Milan entendrait bien honorer son contrat jusqu’en juin 2026.

Le journal proche du Real Madrid ajoute même que le Paris SG souhaite prolonger son numéro 2 et en aurait déjà informé ses représentants. Pour autant, aucune rencontre pour faire avancer concrètement ce dossier n’a encore eu lieu. Il y a quelques mois, l’agent du Marocain avait éteint les rumeurs d’un retour à l’Inter Milan, en assurant que le PSG avait envie de « continuer longtemps avec » son client.