OGC Nice : La sortie hallucinante de Jim Ratcliffe sur le club !

S’il est officiellement devenu co-propriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe est aussi à la tête de l’OGC Nice. Il a d’ailleurs livré d’étranges confidences sur la gestion du club niçois.

OGC Nice : Jim Ratcliffe avoue avoir pris des décisions stupides

Depuis son arrivée à la tête de Manchester United et l’officialisation du rachat des 25% des parts du club anglais, Sir Jim Ratcliffe ne cesse de faire parler de lui. Après avoir annoncé son intention de quitter le mythique Old Trafford, le milliardaire britannique a pris la parole pour évoquer ses expériences au sein d’autres clubs détenus par le groupe INEOS, notamment Lausanne et l’OGC Nice.

Dans une déclaration franche et sans détour, Jim Ratcliffe a même reconnu avoir commis plusieurs erreurs dans la gestion du club azuréen. « À Nice, nous avons fait beaucoup de bêtises. Nous avons pris des décisions vraiment stupides », a admis le patron d’INEOS lors d’une interview avec les médias officiels de Manchester United. Cette honnêteté sur ses erreurs passées témoigne d’une volonté d’apprentissage et d’amélioration continue.

Jim Ratcliffe rétablit la confiance avec l’UEFA

Depuis le rachat du club par INEOS, l’OGC Nice a connu des périodes mouvementées, marquées par le départ de nombreux entraineurs. Quatre coachs se sont succédé sur le banc niçois depuis 2022. Cette saison, les Aiglons, entraînés par Francesco Farioli, réalisent un parcours intéressant en championnat. Ils occupent actuellement la 3ᵉ place de Ligue 1 et sont bien partis pour décrocher une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Conscient de cela, Jim Ratcliffe a rapidement abordé la question épineuse d’un éventuel conflit d’intérêts entre Manchester United et Nice en cas de qualification simultanée pour les compétitions européennes. Il assure avoir échangé avec l’UEFA sur le sujet, indiquant qu’il « n’y a aucune circonstance dans laquelle une propriété de Nice empêcherait Manchester United de jouer en Ligue des champions ». Cette déclaration vise à dissiper les craintes éventuelles et à réaffirmer son engagement envers les deux clubs.