L’entrée de Jim Ratcliffe dans le capital de Manchester United se concrétise. La signature serait imminente selon BBC qui annonce la finalisation d'un achat minoritaire.

Jim Ratcliffe en passe de devenir actionnaire minoritaire de Manchester United

Jim Ratcliffe (71 ans) va bel et bien devenir actionnaire de Manchester United, son club de cœur. La famille Glazer, propriétaire des Red Devils, a finalement accepté de lui céder 25 % des parts du club. Le président de l’OGC Nice sera donc un actionnaire minoritaire au sein du club du nord-ouest de l'Angleterre, qu'il souhaite racheter entièrement depuis un moment. L’arrivée officielle du milliardaire britannique devrait se faire pendant cette trêve internationale, plus précisément d’ici la fin de la semaine, d’après les indiscrétions de la source. Pour intégrer la capitale de Manchester United, Jim Ratcliffe aurait signé un chèque d’un montant de 1,25 milliard de livres (soit 1,8 milliard d'euros).

Avant l’annonce officielle du nouvel actionnaire, l’emblématique club de Premier League a officialisé, dans un communiqué, le départ de Richard Arnold de son poste de directeur général. Le dirigent arrivé au club en 2007 et devenu DG en 2013 est remplacé par Patrick Stewart. En plus de sa fonction de conseiller, ce dernier sera le directeur général par intérim des Mancuniens, le temps pour les Glazer de trouver un nouveau PDG.

Quel avenir pour l’OGC Nice ?

Si Jim Ratcliffe possède des parts de Manchester United, cela ne serait pas un souci pour l'OGC Nice. Il n'y aurait pas de conflit d'intérêts. Il pourra continuer à être le grand patron du club azuréen et y investir. Sur le plan sportif également, ça passe. Parce qu'il n'est pas le propriétaire du club logé à Old Traford, de façon intégral, comme il le souhaitait. Pour rappel, le fondateur d'Ineos a racheté le Gym en août 2019, en déboursant un montant estimé à 100 millions d'euros. En plus du club niçois, il possède le FC Lausanne-Sport en Suisse depuis 2018.