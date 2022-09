OGC Nice Mercato : Ineos a de grands projets pour les Aiglons

Publié par Jules le 28 septembre 2022 à 17:30

Alors que l'OGC Nice sous Ineos commence à faire des impatients, Jim Ratcliffe aurait des gros projets pour solidifier le projet niçois.

OGC Nice : Jim Ratcliffe est prêt à mettre la main à la poche

En grande difficulté en ce début de saison, l'OGC Nice doit se renouveler pour retrouver les sommets. Pour ce faire, Jim Ratcliffe, propriétaire du club, aurait plusieurs idées, notamment concernant les infrastructures du club. À en croire les informations de RMC Sport, le dirigeant d'Ineos voudrait faire du Gym un club moderne grâce à des infrastructures en adéquation avec les ambitions affichées par les Aiglons.

Ainsi, le milliardaire a plusieurs projets d'envergure pour l' OGC Nice. D'abord, Ineos voudrait moderniser le centre d'entraînement du club ainsi que le centre de formation du club pour en faire l'un des meilleurs de l'hexagone. De plus, cette modernisation permettrait aux infrastructures d'accueillir, en plus de l'équipe niçoise, les autres équipes sportives possédées par la firme. L'équipe cycliste, celle de voile et l'écurie de Formule 1 pourraient alors être logées à la même enseigne.

OGC Nice : Ineos veut racheter l'Allianz Riviera

Autre projet fou, Jim Ratcliffe songerait depuis quelque temps à racheter l'enceinte de l'OGC Nice, l'Allianz Riviera. Un projet fou qui semble néanmoins difficile à finaliser, en tout cas, pas à court terme. En effet, le stade en question appartient toujours à la métropole de Nice et ce rachat paraît, pour le moment, encore assez compliqué et il faudra sans doute de longs mois de négociations pour que le milliardaire arrive à ses fins.

Quoi qu'il en soit, Jim Ratcliffe ne devrait pas lésiner sur les moyens du côté de l'OGC Nice. En effet, tandis que le club a investi 70 millions d'euros lors du dernier mercato, Jean-Pierre Rivère, le président du club, a annoncé que le mercato d'hiver devrait être, lui aussi agité. Il risque donc d'y avoir du mouvement ces prochains mois au Gym.