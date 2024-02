Mercato ASSE : Saint-Etienne frappe un joli coup, en attendant Moueffek

En attendant de boucler les dossiers Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé, Saint-Etienne s’est offert une belle signature.

Mercato : Meïvyn Agesilas prolonge à Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne a convaincu Meïvyn Agesilas, un jeune joueur très prometteur issu de son centre de formation, de poursuivre l’aventure au club. L’AS Saint-Etienne est heureuse d’avoir obtenu son accord. L’attaquant de 17 ans a signé un premier contrat professionnel, d’une durée de 3 ans, jusqu’en 2027. La signature de cette pépite stéphanoise vient après celle d’autres joueurs talentueux, sortis de son académie, notamment Karim Cissé (attaquant, 19 ans) et Cheikh Fall (milieu offensif, 20 ans).

Loïc Perrin justifie la signature de Meïvyn Agesilas. « On a envie de voir nos jeunes joueurs progresser et s’épanouir à l’AS Saint-Étienne. Meïvyn partage cette envie », a-t-il déclaré, tout en rappelant que « l’ASSE est un club formateur par essence ». Pour le joueur en attente d’intégrer l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, c’est une première étape franchie. « Signer ce premier contrat professionnel, surtout dans un club comme Saint-Étienne, me rend très fier », a-t-il confié. Il brûle désormais d’impatience pour faire « ses premiers pas à Geoffroy-Guichard », devant le bouillant peuple vert.

Mercato : Les dossiers Aïmen Mouffek et Mickaël Nadé en attente

Après Meïvyn Agesilas, Loïc Perrin doit encore gérer deux dossiers chauds en interne, avant le prochain mercato. Ceux d’Aïmen Mouffek et Mickaël Nadé. Le milieu de terrain et le défenseur central, formé aussi à Saint-Etienne, sont en fin de contrat en juin 2024. Le premier est très convoité. Cette semaine, l’intérêt du Stade Brestois (Ligue 1) a été évoqué. Quant au deuxième, il est également sur les tablettes de quelques clubs de Ligue 1. En Turquie, Göztepe avait tenté de recruter Mickaël Nadé pendant le mercato d’hiver, mais il a refusé de rejoindre le club évoluant de D2 turque.