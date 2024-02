OL : Lyon fait des pertes, John Textor attendu !

Le bilan financier de l’OL Groupe est déficitaire. John Textor doit trouver une solution, avant son prochain passage devant la DNCG.

L’OL Groupe déclare une perte de 60,6 M€

Dans son bilan financier du premier trimestre (du 1er juillet au 31 décembre 2023), de l’exercice 2023-2024, l’OL Groupe a indiqué une perte financière nette de 60,6 M€, contre -60,2 M€, il y a un an. Dans son communiqué, le club de John Textor indique que la dégradation de sa situation financière « est liée principalement à des charges sur le financement de créances, ainsi qu’à des charges financières liées au remboursement anticipé des PGE (Prêts Garantis par l’État) […] ».

Lyon a pourant fait des ventes à hauteur de 95 M€

L’OL a pourtant vendu plusieurs joueurs pendant le mercato d’été, notamment Castello Lukeba (30 M€) et Bradley Barcola (M€) et Romain Faivre (14 M€). Le groupe a fait une entrée de 95 millions d’euros. Mais ce n’est pas suffisant. Et le club de John Textor en a donné la raison. Selon les explications d’OL Groupe, le déficit de l’Olympique Lyonnais a été accentué par le manque à gagner sur les droits TV et marketing, estimé à (-54%), ainsi que des revenus de partenariats et de la publicité (-12%).

John Textor doit trouver les moyens pour combler le déficit

John Textor doit donc encore trouver les moyens additionnels, avant son prochain passage devant le gendarme financier des clubs professionnels. Surtout qu’il a recruté sept nouveaux joueurs pendant le mercato d’hiver, pour un coût de 56 millions d’euros, hors bonus. Pour rappel, La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a demandé au milliardaire américain, d’encadrer la masse salariale du club et les indemnités de transferts. Cela dès le début de la saison actuelle.