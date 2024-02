OM – Montpellier : Amis dans la vie, il lui promet l’enfer au Vélodrome

Le Stade Vélodrome sera le théâtre d’un choc entre l’OM et Montpellier ce dimanche soir. Une affiche de grandes retrouvailles pour Jean-Louis Gasset et Michel Der Zakarian.

OM – Montpellier : Une bataille entre clubs en difficulté au Vélodrome

Cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier s’annonce comme une bataille entre deux équipes en quête de repères mais aussi surtout de résultats. Les Phocéens n’ont gagné le moindre match lors de leurs cinq dernières sorties en Ligue 1, comptabilisant deux défaites et trois nuls. Une mauvaise série qu’ils ont interrompue, profitant de la Ligue Europa avec un succès 3-1 face au Shakhtar Donetsk. De quoi faire aussi le bonheur d’un certain Pablo Longoria.

Après ce succès, la première de Jean-Louis Gasset qui a pris le club il y a quelques jours, ils doivent déjà confirmer ce dimanche au Stade Vélodrome. En face, la situation n’est pas non plus reluisante pour Montpellier. Même si les Héraultais ont renoué avec la victoire lors de la précédente journée, ils restent sous la menace d’une relégation. Le club entraîné par Michel Der Zakarian n’est que 15e et a besoin d’engranger des points pour remonter au classement. Ce qui s’annonce difficile face à l’actuel neuvième du championnat, et qui sera devant son public du Vélodrome.

Les retrouvailles s’annoncent chaudes entre Gasset et Der Zakarian

Ce OM – Montpellier est aussi le match de deux entraîneurs qui se connaissent bien assez. Jean-Louis Gasset, qui retrouve son ancien club dimanche, et Michel Der Zakarian sont des amis de longue date dans la vie. Ils ont longtemps collaboré sur les bancs de plusieurs clubs. Mais au moment de se retrouver au Vélodrome, l’Héraultais annonce déjà l’enfer à son ami à qui il ne compte faire aucun cadeau. « Dimanche, il n’y aura plus d’amis, ce sera des concurrents », a clairement martelé Der Zakarian.

L’homme de 61 ans va encore plus loin et assure : « Il va y avoir beaucoup d’ambiance mais si on fait un grand match, on va l’étouffer ». Un message très fort envoyé à son homologue et au public du Vélodrome, qui savent déjà à quoi s’attendre.