Mercato PSG : Un crack déclare sa flamme à Paris pour l’après-Mbappé

Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG travaille déjà sur le prochain mercato estival. Mais en interne, certaines pépites rêvent de briller sous les couleurs Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Un jeune défenseur central veut signer au Paris SG

Alors que Kylian Mbappé va rejoindre les rangs du Real Madrid à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain va frapper très fort lors du prochain mercato estival pour offrir à Luis Enrique une équipe compétitive. Plusieurs noms, notamment Victor Osimhen, Marcus Rashford, Bernardo Silva, Lautaro Martinez, Rafael Leao, Leny Yoro et bien d’autres sont annoncés sur les tablettes des dirigeants parisiens.

Mais en interne, certains cracks formés au club espèrent que cette nouvelle ère, qui va s’ouvrir dès cet été, leur permettra aussi d’intégrer l’équipe première de Luis Enrique. Au micro de France Bleu Paris, le jeune Sékou Doucouré a exprimé son souhait de s’inscrire dans la durée avec les Rouge et Bleu.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur central franco-malien a notamment déclaré : « Quel serait ton rêve aujourd’hui ? Signer mon premier contrat professionnel en club. Pour l’instant, c’est vraiment l’objectif que je me suis fixé (…) Mais en tout cas franchement, vraiment à l’instant T, ce serait signer mon premier contrat professionnel. Et après, tout va venir petit à petit. Je l’espère, en tout cas. » Poursuivant, Sékou Doucouré a dévoilé les coulisses de son arrivée au Paris SG il y a cinq ans.

Sékou Doucouré s’enflamme pour son arrivée à Paris

Alors qu’il n’avait que treize ans, Sékou Doucouré a tapé dans l’oeil des recruteurs du Paris Saint-Germain, qui l’ont incorporé dans les équipes de jeunes. Alors qu’il évolue encore avec les U19 de Zoumana Camara, le natif de Joinville est revenu sur sa signature dans la capitale.

« Comment s’est passé le moment où tu as compris que t’allais intégrer le Paris Saint-Germain ? On m’avait proposé de rentrer au centre de préformation [du PSG] de Verneuil avec un an d’avance. Mais mes parents ont dit non. Du coup, j’ai fait encore une année dans mon club à Joinville, et après je suis allé au PSG en U14, à treize ans. Là, où tu te rends compte que tu es au PSG, c’est quand par exemple les gens autour de toi l’apprennent, et te disent : « Wow, le PSG ! » », a confié Sékou Doucouré.