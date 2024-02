OM – MHSC (4-1) : Mercato, Gasset met la direction face à un dilemme 

Ce dimanche, l’affiche OM – MHSC (4-1) clôturait la 23e journée de Ligue 1. Le technicien français Jean-Louis Gasset, arrivé en remplacement de Gennaro Gattuso, donne déjà quelques soucis à Frank McCourt et son bras droit Pablo Longoria.

Ce dimanche était de nouveau jour de match pour l’OM, qui recevait Montpellier dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Les chiffres n’ont une fois de plus pas menti, l’Olympique de Marseille n’a perdu aucun de ses 11 derniers matchs en championnat face au MHSC.

L’OM déroule face à Montpellier (4-1)

Sur une mauvaise relance de Gigot, Musa Al-Taamari donnait l’avantage à son équipe en inscrit de la tête le premier but du match. Jean-Louis Gasset n’a pas paniqué et ses joueurs non plus. Il a maintenu les consignes de début de match en veillant à l’application des consignes par ses joueurs.

Marseille pousse comme depuis le début du match et va se voir récompenser pour ses efforts avec le but égalisateur de Iliman Ndiaye à 31e minute du match. Peu après, à la 43e minute, Pierre Emerick Aubameyang bénéficie d’une passe caviar de Mbemba sur le 1er but de son doublé. En seconde mi-temps, le Gabonais transformera le penalty obtenu par l’inarrêtable Ndiaye à la 62e minute de la rencontre.

Cet OM version Gasset n’arrête pas de pousser. La pression offensive était si forte que Balaye Sacko a marqué contre son camp le 4e but marseillais.

Le club phocéen s’offre donc une belle victoire qui lui permet de prendre 3 bons points. Marseille est désormais 9e de Ligue 1 grâce à cette victoire qui porte la marque de Jean-Louis Gasset pour son deuxième match.

Mercato : Une anticipation sur l’avenir de Gasset

Justement, Jean-Louis Gasset n’a signé qu’un contrat de 4 mois avec l’OM, soit jusqu’à la fin de la saison. Le vent nouveau qu’il fait souffler sur l’équipe fait déjà penser que Frank McCourt sera contraint de prolonger sa mission.

Alors que des noms commencent à circuler, Hervé Renard notamment, le technicien de 70 ans livre une copie tellement propre pour ces débuts qu’il sera difficile de le laisser partir.

Toutefois, ce cas de figure pourrait s’imposer si Frank McCourt venait à vendre le club comme l’affirment certaines sources. L’arrivée des Saoudiens à la tête du club phocéen devrait changer le projet, ce qui devrait favoriser l’arrivée d’un entraîneur de renom.