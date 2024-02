ASSE : Olivier Dall’Oglio lâche une grosse annonce

Olivier Dall’Oglio est à la tête de l’AS Saint-Etienne depuis bientôt trois mois. Alors que les Verts commencent sérieusement par retrouver de l’allant, le technicien de 59 ans a lâché une annonce claire sur ses ambitions.

ASSE : Olivier Dall’Oglio aux anges après la victoire face à Annecy

Les choses vont beaucoup mieux à l’AS Saint-Etienne. Le club du Forez réussit parfaitement son redressement avec une remontée spectaculaire au classement de Ligue 2. Après 26 journées de championnat, les Verts sont remontés à la quatrième place grâce à une nouvelle victoire 2-1 face au FC Annecy ce samedi. Une troisième victoire consécutive face à « une très belle équipe », assurée grâce à des buts de Irvin Cardona (10′) et Ibrahim Sissoko (41′).

C’est un Olivier Dall’Oglio forcément heureux et satisfait qui s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur de l’ASSE s’est dit « satisfait de la victoire, de la manière moins » car son équipe « a concédé des occasions » jusqu’à encaisser un penalty. Pour Dall’Oglio, il n’est pas question de courir après les clean Sheets mais plutôt après la solidité défensive, car « ça nous sert de base pour attaquer derrière », a-t-il ajouté.

Olivier DALL OGLIO DALLOGLIO (Entraineur Saint-Etienne ASSE) during the Ligue 2 BKT match between Association Sportive de Saint-Etienne and Esperance Sportive Troyes Aube Champagne at Stade Geoffroy-Guichard on February 12, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Olivier Dall’Oglio, le titre dans un coin de la tête

Quatrième de Ligue 2, Saint-Etienne compte 41 points, soit dix de moins que le leader Auxerre. Mais pour le club de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, il n’est plus question de se contenter de cette place. Il faut maintenant aller chercher le titre et c’est le rêve de l’entraîneur des Stéphanois pour la fin de la saison. Pour Olivier Dall’Oglio, il faut capitaliser sur le fait d’avoir la meilleure défense de Ligue 2 mais « être champion de la défense, ça ne m’intéresse pas », a-t-il dit.

Ce qui intéresse désormais le natif d’Alès, « c’est d’être champion tout court ». L’ancien entraîneur du Stade Brestois assure que depuis le début, il regarde vers le haut plus que vers le bas. « Mais on doit être capable de regarder encore plus haut et plus souvent », a-t-il poursuivi. Olivier Dall’Oglio a la ferme conviction que ça passera par de la détermination pour aller chercher ce titre, synonyme d’un retour certain en Ligue 1.