Mercato : L’OGC Nice sur un défenseur d’Al Hilal

L’OGC Nice se lance dans une refonte de sa défense en ciblant Saud Abdulhamid d’Al Hilal. Face à la concurrence de clubs européens et français, les Aiglons cherchent à renforcer leur secteur défensif, impacté par plusieurs ventes.

L’OGC Nice en quête d’un nouveau latéral

L'OGC Nice souhaite reconstruire sa défense. Alors qu'un tout nouveau projet débute, les Aiglons sont en passe de refaire leur défense suite aux différents départs prévus à ces postes. La meilleure défense de Ligue 1 lors de l'exercice 2023-2024 va devoir se renforcer pour compenser avec le football très offensif joué par Franck Haise.

Pour tenter de concurrencer Jordan Lotomba, Nice va tenter d’acheter en Arabie Saoudite, un mouvement inverse à la tendance habituelle. Le dévolu niçois s’est posé sur le latéral droit d’Al Hilal, Saud Abdulhamid. Ce latéral polyvalent est capable de jouer défenseur central, voire latéral gauche pour dépanner, bien qu’arrière droit soit son poste préférentiel. De plus, il est plutôt offensif, ayant inscrit 4 buts et délivré 9 passes décisives cette saison.

Une grosse concurrence pour Saud Abdulhamid

Ce n’est pas encore fait pour l’OGC Nice, puisqu’ils vont devoir se heurter à la concurrence de plusieurs clubs européens et français. Le joueur, considéré comme le meilleur latéral droit du championnat saoudien, va devoir faire un choix. Selon TeamTalk, plusieurs clubs anglais comme West Ham, Nottingham Forest et Aston Villa seraient intéressés.

Le club du Panathinaïkos serait le plus avancé, puisque ces derniers auraient déjà pris contact depuis plusieurs semaines avec le joueur et le staff d’Al Hilal. Mais la concurrence niçoise n’est pas seulement européenne, elle est avant tout nationale. En effet, Toulouse se serait déjà positionné sur le joueur. Et l’Olympique de Marseille, en quête d’une vente de Jonathan Clauss, aurait choisi Saud Abdulhamid pour le remplacer.