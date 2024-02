Mercato PSG : Un dîner à l’Élysée pour convaincre Kylian Mbappé ?

Alors que le Real Madrid semble très avancé pour accueillir librement Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG tenterait une dernière offensive pour retenir sa star de 25 ans.

Mercato PSG : Tête-tête entre Kylian Mbappé et l’émir du Qatar ?

Dans le cadre de pourparlers autour du conflit entre Israël et le Hamas, l’émir du Qatar, le Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, est attendu en visite d’état par Emmanuel Macron ce mardi. Et pour le dîner offert ce soir à l’Élysée, le président de la France aurait convié à sa table Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé et d’autres joueurs du Paris Saint-Germain, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Une occasion que le propriétaire du club de la capitale voudrait saisir pour tenter une ultime offensive afin de détourner Kylian Mbappé du Real Madrid. En effet, L’Équipe ajoute que l’émir du Qatar pourrait profiter de ce dîner pour faire une dernière offre de prolongation au Champion du monde 2018.

Alors que ce dernier a d’ores et déjà annoncé à son président ainsi qu’à ses partenaires qu’il ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine, l’émir voudrait tenter de lui faire changer d’avis. Mais cette information a été rapidement démentie par plusieurs autres sources.

Le Qatar prêt à tourner définitivement la page Mbappé ?

D’après les renseignements obtenus par le journaliste Abdellah Boulma, le Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ne vient pas en France pour s’occuper de l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « Des sources gouvernementales et du PSG affirment qu’il est tout à fait absurde que l’émir du Qatar vienne à Paris pour faire une nouvelle offre pour Mbappé », écrit Boulma sur Twitter.

Une tendance confirmée par l’émission El Larguero, sur la Cadena SER, assurant que l’autorité qatarienne est attendue à Paris pour parler uniquement du conflit au Proche Orient. L’émir du Qatar n’aurait aucunement prévu de s’intéresser à la situation de Mbappé et aurait définitivement tourné cette page pour le futur du Paris Saint-Germain.

D’ailleurs, les instances du club seraient à la manoeuvre pour frapper très fort afin de remplacer valablement l’enfant de Bondy lors du prochain mercato estival.