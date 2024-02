Mercato PSG : Kylian Mbappé réagit à la décision forte de Luis Enrique

Face à la polémique née de la décision de son coach Luis Enrique de le remplacer en cours de jeu face au Stade Rennais, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a réagi.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en août 2017, Kylian Mbappé a vécu deux situations depuis l’annonce de son départ en fin de saison. La semaine dernière à Nantes, l’attaquant de 25 ans a débuté sur le banc et ce dimanche après, lors du match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, l’international français a été remplacé à la 65e minute de jeu par Gonçalo Ramos.

Au moment de sortir, Mbappé a jeté le brassard de capitaine, qu’il portait en l’absence de Marquinhos, au lieu d’aller le remettre à Danilo Pereira comme le veut la tradition. Un geste qui a suscité la colère des supporters parisiens, qui demandent que le Champion du monde 2018 ne porte plus le brassard jusqu’à la fin de la saison.

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a expliqué que le PSG doit s’habituer à jouer sans « Kylian, tôt ou tard, cela va arriver. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. » De son côté, le partenaire d’Ousmane Dembélé aurait également pris une décision suite à ce choix fort de son entraîneur.

Kylian Mbappé se met à la disposition de Luis Enrique

Si certains estiment que Kylian Mbappé connaît désormais un traitement spécial depuis l’annonce de son départ, le Paris Saint-Germain assure en interne que son meilleur buteur « ne va pas devenir remplaçant du jour au lendemain et que les deux matchs qui arrivent sont très importants, d’où l’intérêt de le faire souffler. »

Pour sa part, Mbappé accepte la situation et promet de se mettre entièrement à la disposition de son coach pour la suite de la saison. D’après les informations de RMC Sport, le capitaine de l’équipe de France n’a pas montré de signe d’agacement suite à son remplacement avant la fin du match face au Stade Rennais. Il n’aurait même pas vécu cela comme un drame. Bien au contraire, il accepte la situation et reste concentrer sur les prochains rendez-vous des Rouge et Bleu.