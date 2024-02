Mercato PSG : Un chouchou de Nasser Al-Khelaifi dans le viseur de deux grosses écuries

Après Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi pourrait enregistrer une autre grosse défection dans l’effectif du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Achraf Hakimi, le futur pari du Real Madrid

L’avenir d’Achraf Hakimi continue de faire l’objet de spéculations ces derniers jours, et ce depuis l’annonce du départ programmé de Kylian Mbappé du PSG. Selon la presse espagnole, l’arrière droit serait dans les plans du Real Madrid pour le futur. Malgré les rumeurs le liant à un éventuel retour chez les Merengue, l’international marocain semble avoir l’intention de remplir son contrat avec le club parisien.

Nasser Al-Khelaïfi, conscient de la valeur de Hakimi, cherche à renouveler son contrat, exprimant ainsi son intérêt à conserver le talentueux latéral droit dans ses rangs. Cependant, cela n’a pas empêché d’autres clubs européens, notamment le Real Madrid, qui le voient comme un élément clé pour l’avenir de leur équipe. Le club dirigé par Florentino Pérez, tourné vers le changement générationnel au poste d’arrière droit, considère Achraf Hakimi comme une option intéressante.

Avec le possible départ de Lucas Vázquez cet été et la fin du contrat de Dani Carvajal en 2025, Madrid se prépare à un renouvellement à ce poste, et comme le rapporte le journal AS, le chouchou de Nasser Al-Khelaïfi apparaît comme un candidat idéal.

Achraf HAKIMI of PSG celebrates his goal with Kylian MBAPPE of PSG during the UEFA Champions League, match between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund at Parc des Princes on September 19, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Manchester City est à l’affût pour Achraf Hakimi

Outre l’intérêt du Real Madrid, le Manchester City de Pep Guardiola a également montré son attention envers le joueur, conscient de l’importance de renforcer sa ligne défensive. Cependant, le salaire élevé qu’il perçoit au PSG et sa volonté de continuer à réussir au sein du club français pourraient influencer sa décision.

Bien que Hakimi ait exprimé son désir de revenir au Real Madrid dans le passé, il semble que sa priorité du moment soit de se consolider au PSG et de continuer à remporter du succès avec l’équipe parisienne. Cependant, l’année 2026 est considérée comme un moment clé, où le joueur pourrait repenser son avenir et envisager de nouvelles options.