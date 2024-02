OM : Gasset règle déjà deux dossiers importants avec sa direction !

Nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset a insufflé un nouveau dynamisme à l’équipe en enchainant de deux victoires consécutives. Le technicien français a aussi réglé deux dossiers sensibles en interne.

OM : Gasset désamorce la polémique autour de Jonathan Clauss

L’Olympique de Marseille a retrouvé un nouvel élan sous la direction de son nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset, avec deux victoires consécutives à domicile contre le Shakhtar Donetsk (3-1) en Ligue Europa et Montpellier (4-1) en championnat. Ces performances ont rapidement dissipé les doutes entourant l’équipe et ont rassuré sur la capacité du technicien de 70 ans à insuffler de la confiance et de la détermination au sein du groupe phocéen.

En plus des succès sur le terrain, Jean-Louis Gasset a également marqué des points en coulisses en prenant des décisions courageuses et en intervenant dans des situations délicates. RMC Sport rapporte en effet que le nouvel entraîneur de l’OM a pris l’initiative de calmer le jeu autour de certains dossiers sensibles, dont celui impliquant Jonathan Clauss.

Malgré les critiques émanant de la direction phocéenne à l’encontre du latéral droit français en raison de son comportement jugé inapproprié, Gasset a plaidé en faveur d’une atmosphère de solidarité et de concentration totale sur le jeu. Et il a apparemment réussi à convaincre Pablo Longoria et les dirigeants marseillais de mettre de côté les polémiques pour le bien de l’équipe.

Pape Gueye a réintégré l’équipe sous la direction de Jean-Louis Gasset

Un autre dossier épineux géré avec brio par Jean-Louis Gasset concerne Pape Gueye, qui avait été mis à l’écart en raison de désaccords contractuels avec le club. Malgré cette situation délicate, le milieu de terrain sénégalais a été réintégré dans l’équipe première sous la direction de Gasset, ce qui a été perçu positivement par ses coéquipiers, selon le média sportif.

Ces actions du nouvel entraîneur de l’OM témoignent de sa capacité à instaurer un climat de confiance et d’unité au sein de l’équipe, ce qui semble déjà porter ses fruits sur le terrain. Les signaux positifs émanant du vestiaire marseillais soulignent l’impact positif que Gasset a eu sur l’équipe en peu de temps, renforçant ainsi les espoirs pour une fin de saison sensationnelle.