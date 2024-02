OM : La mise au point de Jean-Louis Gasset pour Jonathan Clauss

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, s’est exprimé sur la situation de Jonathan Clauss, vivement critiqué ces dernières semaines.

OM : Jean-Louis Gasset se montre rassurant pour Jonathan Clauss

Après la défaite face au Stade Brestois (1-0), l’Olympique de Marseille a rapidement pris la décision de se séparer de Gennaro Gattuso, en nommant à sa place Jean-Louis Gasset jusqu’à la fin de la saison. À peine 48 heures après cette nomination, le nouvel entraîneur de l’OM se trouve confronté à un match décisif : la réception du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa (2-2 à l’aller).

À quelques heures de cette rencontre décisive, Jean-Louis Gasset a abordé la situation délicate de Jonathan Clauss. Le latéral droit français a été vivement critiqué par sa direction ces derniers jours pour son manque d’implication. Le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia se sont succédé pour critiquer son attitude jugée inappropriée en interne.

Cependant, Jean-Louis Gasset a tenu à clore le débat : « Clauss est un joueur de l’effectif », a-t-il insisté au micro de Canal Plus. Le nouveau patron du banc de l’OM a déjà échangé avec le joueur et a tenu à mettre les choses au clair pour la suite de la saison. « J’ai discuté avec lui que j’étais là pour une mission de quatre mois et qu’on la finirait ensemble », a-t-il ajouté.

Le nouvel entraîneur de l’OM souhaite ainsi tourner la page sur les événements récents entourant Jonathan Clauss. Malgré les tensions, Jean-Louis Gasset compte sur l’ancien crack du RC Lens et a l’intention de le remettre sur de bons rails. Le joueur de 31 ans devrait ainsi occuper une position de piston droit qui lui convient, laissant entrevoir une confiance renouvelée de la part de son entraîneur. Cette déclaration de Gasset illustre aussi sa volonté de rassembler l’équipe autour d’un objectif commun, celui de réussir la mission qui lui a été confiée jusqu’à la fin de la saison.