Mercato OM : Le sort de Pape Gueye définitivement scellé à Marseille

Refusant de prolonger son contrat avec l’OM, Pape Gueye sait désormais à quoi s’en tenir. Son sort est définitivement scellé en interne.

Mercato OM : Pape Gueye est enfin fixé sur sort

L’Olympique de Marseille se prépare à affronter le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en barrages de la Ligue Europa. Mais l’équipe phocéenne devra composer avec un effectif considérablement décimé par de nombreuses absences, principalement au milieu de terrain. Les blessures de Jordan Veretout et Valentin Rongier viennent s’ajouter à l’indisponibilité de la nouvelle recrue de l’OM, Jean Onana, non inscrite sur la liste des joueurs retenus pour cette compétition. Ces absences fragilisent davantage un secteur déjà en difficulté.

Quant à Pape Gueye, sa situation reste très délicate à l’Olympique de Marseille. Malgré les efforts de sa direction pour le convaincre de prolonger son contrat qui arrive à expiration en juin prochain, le milieu de terrain sénégalais reste inflexible. Cette résistance a provoqué la frustration des responsables marseillais, qui ont tenté de négocier son transfert durant le mercato hivernal afin de récupérer quelques millions d’euros en contrepartie. Cependant, toutes les offres de transfert n’ont pas abouti en raison de la position ferme de Pape Gueye et son entourage.

L’Olympique de Marseille ne compte plus sur Pape Guey

Cette situation a alors créé des tensions entre le joueur et la direction de l’OM. D’ailleurs, selon les informations de L’Équipe, le club phocéen ne compte plus sur Pape Gueye pour le reste de la saison. Il semble peu probable de le voir revêtir à nouveau le maillot ciel et blanc. En conséquence, il devrait être mis à l’écart du groupe entraîné par Gennaro Gattuso jusqu’à nouvel ordre, avant de partir librement à la fin de la saison.

Cette décision souligne les difficultés rencontrées par l’OM dans sa gestion d’effectif et les tensions contractuelles avec certains joueurs clés. Dans ce contexte, l’équipe phocéenne devra redoubler d’efforts pour maintenir ses performances à un niveau compétitif en vue d’atteindre ses objectifs de la saison.