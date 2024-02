Mercato PSG : Campos flashe sur un crack, signature imminente à Paris

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le PSG travaille déjà sur le prochain mercato estival. Luis Campos serait d’ailleurs sous le charme d’un crack, qui pourrait signer très rapidement.

Mercato PSG : Luis Campos à la manoeuvre pour l’avenir d’un titi

Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, plusieurs grands noms sont régulièrement associés au Paris Saint-Germain pour venir renforcer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Ainsi, Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford, Khvicha Kvaratskhelia, Bernardo Silva et bien d’autres seraient sur les tablettes de Luis Campos pour le mercato estival à venir.

Mais le conseiller football du PSG penserait aussi à inclure de jeunes talents dans l’équipe parisienne. Convaincu par l’explosion de Warren Zaïre-Emery, le PSG aimerait davantage miser sur des joueurs prometteurs pour construire l’après-Kylian Mbappé. Et d’après les informations glanées par l’Insider Djamel sur Twitter, Luis Campos aurait flashé sur le profil de Joane Gadou.

Très performant avec les U19 parisiens de Zoumana Camara, le défenseur central de 17 ans serait déjà considéré comme un futur crack à son poste. Face à la menace d’autres grands clubs européens, qui commencent déjà à lui faire les yeux doux, le PSG voudrait rapidement le blinder.

Joane Gadou attire déjà des convoitises

Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2025, Joane Gadou est considéré comme l’une des belles promesses du centre de formation du Paris Saint-Germain et est courtisé par plusieurs clubs européens, dont les noms n’ont pas filtré. Des convoitises qui poussent la direction parisienne, notamment Luis Campos, à s’activer pour sécuriser l’avenir du titi le plus rapidement possible en lui faisant signer son premier contrat professionnel.

« En interne on est clair : la priorité au centre de formation est de sécuriser Joane Gadou qui est très courtisé par plusieurs gros clubs européens. Son profil plaît beaucoup à Luis Campos et c’est désormais lui qui se charge personnellement du dossier. Le club veut lui faire signer son 1er contrat professionnel le plus vite possible ! », écrit Djamel sur Twitter.