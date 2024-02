Mercato PSG : De Laurentiis confirme la possible signature d’Osimhen

À la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé, le PSG pourrait effectivement accueillir Victor Osimhen cet été, selon le président du Napoli, Aurélio De Laurentiis.

Mercato PSG : Victor Osimhen ciblé par le Paris SG

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé en fin de saison, le Paris Saint-Germain travaille d’ores et déjà sur le prochain mercato estival. RMC Sport a révélé ces dernières heures que le club de la capitale française ne cherche pas un numéro 9 en priorité. Mais rien n’est exclu et tout dépend des opportunités de marché.

Et justement, le président du SSC Naples, Aurélio De Laurentiis, a confirmé lors de la deuxième journée du « Business of Football Summit », organisé à Londres par le Financial Times, que son attaquant Victor Osimhen est bel et bien une cible du Paris SG et d’autres clubs riches pour le prochain mercato estival. Toutefois, il faudra mettre la main à la poche puisque l’international nigérian ne sera pas bradé.

« Certains joueurs restent de nombreuses années, d’autres sont recherchés par le PSG, Arsenal, Man City, Chelsea… C’est difficile de garder les joueurs quand ils sont recherchés par des clubs riches. Je peux confirmer qu’il y a une clause libératoire, très élevée », a expliqué l’homme d’affaires italien. Cependant, l’ancien buteur du LOSC aurait une préférence pour la suite de sa carrière.

Victor Osimhen attiré par Chelsea plutôt que le PSG ?

Ce jeudi, John Obi Mikel, ancien international nigérian et de Chelsea (2006-2017), a révélé qu’il pousse son compatriote Victor Osimhen à rejoindre le club londonien, qui l’intéresse également. L’ancien partenaire de Didier Drogba cite aussi le Paris SG et Manchester United comme les prétendants du natif de Lagos.

« Je pense qu’il y a un vrai intérêt entre les deux. Je pense qu’il aime le club, il veut venir. Bien sûr il veut suivre mes pas en tant que joueur nigérian à Chelsea. Il a visité Londres, une ville fantastique. Il a aussi des intérêts du PSG et de Manchester United. Je pousse, je lui envoie des messages pour qu’il n’attende pas trop et se concentre sur un club : Chelsea », a indiqué John Obi Mikel auprès de Ben Jacobs lors d’une conférence.