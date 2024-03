Mercato PSG : Marco Asensio vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Arrivé librement au PSG cet été, Marco Asensio s’est prononcé sur l’avenir de son coéquipier Kylian Mbappé, fortement pressenti dans son ancien club, le Real Madrid, en fin de saison.

Mercato PSG : « Il semble que Mbappé va partir », selon Marco Asensio

Après sept saisons passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a rencontré son président Nasser Al-Khelaïfi pour lui annoncer qu’il ne renouvellera pas son bail, qui expire le 30 juin prochain. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Real Madrid se présente comme le grand favori pour accueillir l’attaquant de 25 ans dans les mois à venir.

Mais aucune officialisation n’est encore intervenue dans ce dossier. Les spéculations vont donc bon train. Lors d’un échange avec Bleacher Report, Marco Asensio a donc tout logiquement été interrogé sur la situation de son partenaire.

« Mbappé, en tant que joueur, est spécial (…) Cela (son départ) va marquer une époque. Il semble que Mbappé va partir. Tout le monde en parle beaucoup de l’extérieur, mais nous, en interne, on ne parle pas de ce sujet, on se concentre sur autre chose », a expliqué l’international espagnol, qui a profité de l’occasion pour dévoiler le nom de son renfort parfait pour les Rouge et Bleu.

Marco Asensio choisirait Bernardo Silva dans son équipe

Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre pour le Real Madrid, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent déjà en coulisses sur plusieurs dossiers afin de renforcer au mieux l’équipe de Luis Enrique lors du prochain mercato estival.

Si les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao, Lautaro Martinez et Marcus Rashford sont évoqués, Marco Asensio a confié au cours de son interview qu’il placerait bien un certain Bernardo Silva dans son équipe s’il était un recruteur.

Et cela tombe puisque le milieu offensif de Manchester City figure sur la liste des stars que les dirigeants parisiens espèrent recruter l’été prochain pour bâtir une équipe compétitive la saison à venir.