Mercato PSG : Une incroyable décision tombe pour Bernardo Silva

Proche de venir l’été passé et finalement prolongé à Manchester City jusqu’en juin 2026, Bernardo Silva n’en a peut-être pas encore terminé avec le PSG.

Mercato PSG : Bernardo Silva toujours dans les plans de Campos ?

Dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Sport, le père de Bernardo Silva a confirmé l’offensive du Paris Saint-Germain pour recruter son fils lors du dernier mercato estival. « Il y a eu une approche très forte, avec une proposition et une volonté de la part du PSG », avait-il révélé.

Et quelques mois plus tard, il semble que le milieu de terrain des Citizens intéresse toujours les dirigeants du club de la capitale française. D’après les informations de Fichajes, l’arrivée de Bernardo Silva serait toujours à l’ordre du jour dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, le PSG serait fortement intéressé par une arrivée du milieu offensif de Manchester City durant l’intersaison. Sa venue constituerait un renfort majeur pour l’équipe de Luis Enrique.

Son expérience au plus haut niveau, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence en font un atout précieux pour le milieu de terrain du PSG. Le Champion de France en titre serait donc prêt à faire le nécessaire pour s’assurer la signature de l’ancien joueur de l’AS Monaco à l’issue de la saison.

Le PSG prêt à payer la clause libératoire de Bernardo Silv

Après l’échec de sa dernière tentative, le Paris Saint-Germain serait déterminé à attirer Bernardo Silva lors du marché des transferts de l’été 2024. Le site Fichajes explique notamment que « le club français cherche à renforcer son effectif, considérant Bernardo Silva comme une signature de premier plan pour la saison 2024/2025. »

Après l’avoir retenu l’été passé, « le club anglais n’écarte pas la possibilité de son départ. Après son renouvellement, la clause libératoire de 60 millions d’euros établie pour le milieu de terrain pourrait jouer un rôle décisif. » Et cela tombe bien puisque Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à payer cette clause pour le recruter au terme de l’exercice en cours.

Après huit années bien remplies sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu offensif de 29 ans « pourrait devenir l’une des recrues marquantes de la Ligue 1 pour la saison 2024/2025 », assure le média espagnol. Reste à savoir si son arrivée pourrait convaincre son ancien compagnon monégasque Kylian Mbappé à rester à Paris.