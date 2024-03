L’OM va revenir à la charge pour cette piste à 6 millions d’euros

L’OM renaît depuis quelques semaines sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Avec l’ambition d’être européen la saison prochaine, le club phocéen compte bien se renforcer cet été.

L’OM n’a pas renoncé à Amir Richardson

Janvier dernier, Pablo Longoria en voulait plus mais a dû finalement se contenter de quatre recrues pour renforcer les rangs du club phocéen. Mais le dirigeant espagnol sait qu’il en faudra plus cet été pour réussir la saison prochaine. Avec un Pape Gueye sur le départ au terme de la saison, la signature d’un milieu de terrain sera l’une des priorités de la direction du club olympien. En ce sens, la cellule de recrutement du club garderait toujours un œil sur Amir Richardson. Un profil que le club pourrait bien étudier lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Le joueur de 22 ans était déjà dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis qu’il évoluait encore sous les couleurs du Havre. Désormais au Stade de Reims, Amir Richardson réalise une excellente saison du haut de son 1m95. Sa progression ne laisse pas indifférents les dirigeants marseillais qui devraient revenir à la charge pour le milieu de terrain en vue de la saison prochaine.

Amine Harit pousse pour Amir Richardson à l’OM

Le milieu de terrain marocain a rejoint le Stade de Reims pour la somme de deux millions d’euros. Régulièrement observé par des émissaires marseillais depuis le début de la saison, Amir Richardson a vu sa valeur marchande grimper pour passer à six millions d’euros. Si Pablo Longoria souhaite vraiment l’attirer cet été, il pourra non seulement compter sur l’appui de son conseiller sportif, Mehdi Benatia, mais aussi sur le soutien de Amine Harit. Actuellement sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’international marocain apprécie énormément son compatriote et souhaiterait bien l’avoir à ses côtés.