Lyon est en passe de réussir un gros coup. Le transfert d’un top joueur est tout proche. Presque tous les voyants sont désormais au vert pour sa signature à Lyon.

Mercato OL : Le Stade Rennais accepte de laisser partir Nemanja Matic

Ayant engagé le bras de fer avec le Stade Rennais pour quitter le club, Nemanja Matic aurait eu gain de cause. Le Stade Rennais aurait finalement pris acte de sa volonté inflexible de partir de Rennes, après seulement 5 mois en Bretagne, d’après les informations de RMC Sport. La source annonce que « la rupture semble être consommée avec le SRFC » et donne quelques raisons qui ont poussé le milieu de terrain à demander à partir. En plus du fait qu’il n’est pas épanoui pas en Bretagne et qu'il regrette certaines conditions extra-sportives, la source indique que le départ de Bruno Genesio est également l’une des causes de la décision de Nemanja Matic.

« Le changement brutal d'entraîneur, en novembre, n'a pas non plus facilité l’acclimatation du Serbe, qui regrette aussi certaines promesses non tenues », d’après le média. Quant à Ouest-France, il a appris que l'ancien taulier de Chelsea et de Manchester United a quitté Rennes ce mercredi matin.

Le SRFC pense à Amir Richardson de Reims pour remplacer Matic

En Bretagne, les dirigeants se sont immédiatement mis à la recherche d’un milieu défensif pour remplacer Nemanja Matic. Et si l’on en croit les indiscrétions de la radio, l’une des premières pistes mène vers Amir Richardson (22 ans), milieu de terrain du Stade de Reims. Il est sous contrat en Marne jusqu'en juin 2027 et vaut 6 millions d'euros.

International marocain (3 sélections), il est présentement en sélection, en vue de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Pour revenir à la recrue estivale du Stade Rennais, elle est sous contrat jusqu’en juin 2025. L’OL doit donc trouver un accord avec la direction rennaise pour le joueur recruté à l’AS Rome à 2,5 millions d’euros.