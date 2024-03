Aubameyang est loin d’être « cramé » à l’OM, les preuves sont là

Encore une fois décisif ce samedi lors de la victoire contre Clermont (5-1), Pierre-Emerick Aubameyang entre un peu plus dans l’histoire de l’OM avec des performances remarquables.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur olympien depuis Didier Drogba

L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille l’été dernier avait suscité des doutes chez de nombreux supporters marseillais, compte tenu de son âge avancé (34 ans) et de sa saison difficile à Chelsea. Cependant, l’attaquant gabonais a rapidement fait taire les sceptiques en multipliant des performances impressionnantes. Ce samedi soir, il a encore été décisif lors de la brillante victoire de l’OM sur la pelouse de Clermont (5-1).

Pierre-Emerick Aubameyang comptabilise à présent 19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Il surpasse ainsi le total de buts inscrits par Alexis Sánchez la saison dernière. L’ancien buteur de l’AS Saint-Étienne est même le meilleur buteur marseillais depuis Didier Drogba, il y a vingt ans. Des performances saluées par de nombreux observateurs qui le croyaient en fin de carrière. Mais l’ancien buteur de Chelsea prouve qu’il est loin d’être « cramé ».

Seuls Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland font mieux

Pierre-Emerick Aubameyang est également le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa, avec 31 buts à son actif. Il s’est révélé être un atout inestimable pour l’OM, impliqué dans 19 des 18 derniers buts du club, avec 14 buts et 5 passes décisives. Ses performances rappellent ses meilleures années à Dortmund, Arsenal et même au FC Barcelone. Le joueur expérimenté enchaîne les doublés, voire les triplés, et a marqué au moins deux buts dans un match à cinq reprises cette saison. Seuls Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland font mieux que lui dans les cinq grands championnats européens.

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête du club phocéen, Pierre-Emerick Aubameyang semble encore plus en forme, avec 4 buts marqués lors des 3 derniers matchs de l’OM. Après la victoire de l’OM contre Clermont, Aubameyang a même exprimé sa satisfaction et son plaisir de jouer dans une équipe qui « gagne et marque des buts ». Il se dit ravi de retrouver le rythme après un début de saison difficile et se sent en forme pour la suite de la compétition, alors que Marseille est toujours engagé dans la lutte pour les places européennes en championnat et en Ligue Europa. Avec un Aubameyang en pleine forme, les supporters de l’OM peuvent donc envisager une fin de saison excitante et pleine de succès.