Jean-Louis Gasset vers une belle récompense à l’OM ?

Avec trois victoires consécutives à son actif sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset connaît un début prometteur, avec une possible récompense en ligne de mire.

Jean-Louis Gasset , des débuts convaincants à l’OM

L’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille a été accueillie avec scepticisme par certains, mais en l’espace de trois matchs, le technicien de 70 ans a su conquérir le cœur des supporters et des observateurs. En effet, depuis sa nomination, l’OM a enchaîné trois victoires convaincantes contre le Shakhtar Donetsk (3-1), Montpellier (4-1) et Clermont (5-1), en démontrant un jeu offensif et efficace. Cette série de succès a permis à l’équipe phocéenne de retrouver la confiance qui lui faisait défaut sous l’ère Gattuso.

Des joueurs comme Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr se montrent de plus en plus performants sous la direction de Jean-Louis Gasset, contribuant ainsi au renouveau de l’équipe. Le Phocéen, dans son édition du jour, souligne d’ailleurs, le travail remarquable du nouvel entraîneur de l’OM, le décrivant comme une référence tactique incontestable malgré une expérience mitigée avec la sélection ivoirienne. Le secret de son succès réside dans sa capacité à rester « fidèle à ses principes » et à simplifier le jeu de ses joueurs. Son approche pragmatique et méthodique a été saluée par les observateurs, qui voient en lui un véritable artisan du renouveau marseillais.

Une prolongation en vue pour son contrat ?

Malgré la perspective d’une fin de contrat en juin prochain, les débuts réussis de Jean-Louis Gasset pourraient-ils inciter les dirigeants de l’OM à envisager une prolongation de son bail ? Le média local appelle à savourer ce moment de succès et à se réjouir de l’avenir prometteur de l’équipe phocéenne sous la houlette de Gasset. Il est même suggéré que l’entraîneur pourrait inscrire son nom dans l’histoire du club présidé par Pablo Longoria en réalisant de grandes performances dans les prochains mois.

Ainsi, même si l’avenir contractuel de Jean-Louis Gasset reste incertain, son impact positif sur l’OM est indéniable. Sa capacité à revitaliser l’équipe et à lui redonner une identité de jeu cohérente suscite l’espoir et l’optimisme parmi les supporters, qui rêvent déjà d’un avenir radieux sous sa direction et peut-être d’une prolongation de son bail au terme de la saison.