Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de l’OM, Didier Drogba a livré quelques confidences sur son départ du club phocéen.

OM : Didier Drogba ne souhaitait pas quitter Marseille

Le départ de Didier Drogba de l'Olympique de Marseille pour rejoindre Chelsea en juillet 2004 reste un moment clé dans l'histoire du football marseillais. Son transfert a laissé un goût désagréable aux supporters marseillais, qui avaient été témoins de ses performances exceptionnelles pendant une seule saison à l’OM. Alors, pourquoi a-t-il choisi de quitter le club phocéen si précipitamment ?

Dans un entretien récent accordé à "Zack en roue libre", Didier Drogba a ouvert une fenêtre sur les raisons qui ont conduit à son départ de l’OM. Il a d’abord expliqué qu’il ne souhaitait pas quitter l'OM. L’ancien avant-centre aimait le club, la ville, et se sentait bien dans l'environnement marseillais. Cependant, les circonstances financières ont joué un rôle crucial dans sa décision. L'ancien président de l'OM, Christophe Bouchet, a évoqué l'idée de vendre Didier Drogba en lui expliquant que l'argent du transfert serait utilisé pour renforcer l'équipe avec plusieurs joueurs.

Didier Drogba s'est senti sous-estimé

Cette déclaration a clairement touché l'ego de l’ex-capitaine des Éléphants, qui avait marqué 32 buts en 55 matches au cours de sa saison exceptionnelle à l’OM. Cette problématique posée par Christophe Bouchet a été l'élément déclencheur de sa décision de départ. Didier Drogba s'est senti sous-estimé, en remettant doute sa capacité à répéter une performance aussi exceptionnelle à l’OM.

« Il y a la conférence de presse et le président de l’époque, Boucher, qui me dit qu’avec l’argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs et que l’équipe ne sera plus dépendante de moi. Et il me dit : "Est-ce que la performance que tu as fait cette année (32 buts) tu la feras l’an prochain ?" Cela a piqué mon ego », a-t-il indiqué. Cette remise en question de ses talents l'a piqué dans sa fierté, et il a pris la décision de partir pour Chelsea.

Cette déclaration l'a profondément vexé et Didier Drogba a accepté de partir à Chelsea. Sa décision de quitter l'OM a peut-être été motivé par un sentiment de défi personnel, mais elle a fini par devenir le point de départ d'une carrière exceptionnelle. L'ancien attaquant de Marseille a réussi à gagner l'amour et le respect des Blues en enchainant des performances remarquables. Malgré la controverse entourant son départ de l’OM, il a prouvé qu'il pouvait briller sur la scène internationale et qu'il méritait sa place parmi les légendes du ballon rond.