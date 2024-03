Aïe ! le départ de Mbappé fera un mal de dingue au PSG et à la France

L’ambiance au PSG est déjà à l’étude des conséquences du départ prochain de Kylian Mbappé. Le club de la capitale va perdre beaucoup d’argent et même la valeur de sa marque qui a pourtant réalisé un joli bond ces dernières années.

Mercato : Le départ de Mbappé sera la perte de la poule aux œufs d’or

Pour engager Kylian Mbappé, le PSG avait dû débourser les 180 millions d’euros que lui réclamait Luis Campos, alors directeur sportif de l’As Monaco. Depuis, le club parisien, alors estimé à 841 millions d’euros, a énormément pris de la valeur, soit une multiplication par 4,75% de sa valeur.

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain est estimé à 4 milliards d’euros sur le marché, preuve que ses recrutements successifs de Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Neymar et même Lionel Messi lui ont permis de se positionner en taille patron sur la carte du monde des marques de football.

Le club parisien réalise aujourd’hui 175% de chiffre d’affaires en vente de maillot et Kylian Mbappé y est pour beaucoup. Perdre un tel joueur va laisser de grosses traces que Nasser Al-Khelaïfi aura du mal à combler facilement.

On pourrait penser qu’avec les 75 millions d’euros de rémunération versés par le club au joueur tous les ans, d’énormes économies vont être réalisées avec son départ au mercato estival. Le PSG devrait plutôt voir baisser de façon violente le chiffre d’affaires de ses ventes de produits dérivés. Là où le départ de Kylian Mbappé devrait encore plus faire mal au Paris Saint-Germain, c’est dans la perte de valeur de la marque.

Des pertes sèches à tous les niveaux pour le foot français

Estimé à plus de 4 milliards d’euros, le Paris Saint-Germain devrait en valoir beaucoup moins sans cette icône du football mondial sous son maillot. Ne parlons pas des revenus de droits Tv qui vont également baisser de façon importante.

La France devrait elle aussi perdre près de 100 millions d’euros au fisc avec le départ de Kylian Mbappé au mercato estival. Une perte d’attractivité devrait aussi se sentir au niveau de la Ligue 1, portée depuis 2012 par les massifs investissements du PSG dans l’acquisition de célèbres joueurs durant les différents mercato.

Le natif de Bondy, plus que son club, le PSG, fera perdre toute la France entière en cas de départ effectif pour le Real Madrid comme annoncé par les différents médias. Pas besoin de préciser que le club espagnol réaliserait une très bonne affaire a avec ce transfert par de dessus tout gratuit de Mbappé.

Comme au temps des joueurs galactiques, le Real Madrid devrait voir monter encore plus la valeur de sa marque. Son chiffre d’affaires relatif aux ventes de maillots et autres produits dérivés devrait également exploser, ce qui va lui permettre de renforcer sa notoriété et régler au passage les problèmes d’argent qui ont longtemps contrarié ses plans ces dernières années.