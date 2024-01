Au lendemain de son 12e sacre au Trophée des Champions, le PSG est frappé par une véritable catastrophe. Un vrai coup dur pour l’entraîneur Luis Enrique.

PSG : Possible opération et fin de saison pour Milan Skriniar

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison et son arrivée au Paris Saint-Germain durant l’été, Milan Skriniar a dû céder sa place à la nouvelle recrue hivernale Lucas Beraldo, mercredi soir au Parc des Princes, après un choc à la cheville lors du Trophée des Champions contre le Toulouse FC (2-0). Ce jeudi, RMC Sport lâche une bombe et assure que le défenseur central de 28 ans pourrait être contraint de passer sur le billard pour se faire opérer et manquer plusieurs mois de compétition.

« Milan Skriniar sera absent plusieurs mois et pourrait ne plus jouer cette saison. Le défenseur s’est blessé contre Toulouse. Visiblement touché dans la zone autour de la cheville. La possibilité d’une opération est évoquée pour Skriniar », assure le journaliste Fabrice Hawkins. L’ancien défenseur de l’Inter Milan sera donc forfait pour les matches aller et retour face à la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 14 février et 5 mars prochains. Un gros coup dur qui pourrait pousser les dirigeants parisiens à revoir rapidement leurs plans pour ce mercato hivernal.

Luis Campos contraint de recruter un nouveau défenseur central ?

La blessure de Milan Skriniar est forcément une très mauvaise nouvelle pour Luis Enrique. Même si le Paris Saint-Germain a recruté Lucas Beraldo, qui a d’ailleurs fait ses grands débuts hier soir contre Toulouse, l’entraîneur espagnol perd un cadre dans un secteur déjà dépeuplé. En effet, le forfait de Skriniar s'ajoute à ceux de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, dont les retours sont encore très incertains. Avec l’absence d’Achraf Hakimi, qui est allé disputer la CAN avec le Maroc, la blessure de Skriniar pourrait forcer les dirigeants du PSG à recruter un défenseur central supplémentaire d’ici le 31 janvier. Lucas Beraldo n’ayant aucune expérience européenne.