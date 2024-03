Bordeaux : Des nouvelles rassurantes pour Alberth Elis

Alberth Elis n’est pas certain de rejouer avec les Girondins de Bordeaux avant la fin de cette saison. Hospitalisé pour un traumatisme crânien, l’attaquant hondurien se porte tout de même de mieux en mieux.

Alberth Elis hors de danger

C’était la fausse note de la victoire 1-0 de Bordeaux face à Guingamp lors de la 26e journée de Ligue 2. Alberth Elis n’a pas pu profiter de la joie de ce succès important pour la saison des Girondins, la faute à un traumatisme crânien dont il a été victime. Plongé quelques jours dans un coma artificiel, l’attaquant de 28 ans a fini par en sortir et est maintenant hors de danger. Le temps d’urgence médicale étant passé, Alberth Elis est transféré dans une clinique privée mercredi.

S’il n’est plus certain de le voir rejouer cette saison, les dernières nouvelles sont tout de même très bonnes, selon son entourage. Dans une interview à Sud Ouest, il rassure que « son état de santé s’améliore petit à petit ». Cependant on préfère jouer la carte de la prudence, car « on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il reste encore du chemin à parcourir », précise l’entourage de Alberth Elis.

Transféré du CHU de Bordeaux dans une clinique privée, le Hondurien va y poursuivre sa rééducation sur le long terme. Ces derniers jours, Elis a reçu la visite de plusieurs de ses coéquipiers partis l’assister. La même source indique que le directeur sportif Admar Lopes et l’entraîneur Albert Riera continuent de se rendre régulièrement à son chevet.