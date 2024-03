L’attaquant du FC Bordeaux, Alberth Elis a subi une opération chirurgicale après son terrible choc à la tête.

Alberth Elis hospitalisé à Bordeaux

L’attaquant des Girondins de Bordeaux, Alberth Elis se porte de plus en plus mieux. Il a subi des examens médicaux qui sont un peu rassurants. Il est sorti du coma artificiel le mercredi dernier. L’attaquant hondurien a subi une opération chirurgicale suite à un terrible choc à la tête lors du match entre son équipe et l’EA Guingamp le samedi 24 février pour le compte de la 26ème journée de Ligue 2.

D’après L’Equipe, il poursuit les soins au CHU Pellegrin de Bordeaux. Il a suivi depuis son lit d’hôpital le match du samedi dernier entre Bordeaux et Rodez. Pendant les prochains mois, Albert Elis suivra des programmes de rééducation. On ignore pour le moment s’il pourra continuer sa carrière sportive.

Bordeaux rend hommage à Alberth Elis

La semaine dernière, le media hondurien Diez, a indiqué que les nouvelles sont un peu bonnes pour Alberth Elis. L’attaquant des Girondins de Bordeaux a été opéré avec succès et se porte mieux après l’opération. Le média précise que les parents du joueur peuvent parler avec leur enfant dans quelques jours.

Depuis cet évènement malheureux, son club, le FC Bordeaux lui montre tout son soutien. Il rend hommage à son attaquant. De nombreux joueurs ont aussi envoyé des messages de soutien à l’attaquant de 28 ans.