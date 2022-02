Bordeaux Mercato : Lopes fait le point sur les transferts du FCGB

Publié par ALEXIS le 04 février 2022 à 09:56

Menacé de relégation en Ligue 2, Bordeaux s’est renforcé cet hiver. Admar Lopes se dit satisfait du mercato hivernal des Girondins.

Bordeaux Mercato : Quatre recrues chez les Girondins cet hiver

Bordeaux a mis les bouchées doubles lors de ce mercato hivernal pour se renforcer sans grands moyens financiers. Les Girondins ont recruté quatre nouveaux joueurs. Admar Lopes, directeur sportif, a fait venir Marcelo (défenseur central) gratuitement en provenance de l’OL où son contrat a été rompu. Il s’est également fait prêter les services de Josuha Guilavogui (milieu défensif) du VfL Wolfsbourg pour six mois. Le FCGB a aussi enregistré la signature de Danylo Ignatenko, débarqué de Shakhtar Donetsk (Ukraine). Le milieu de terrain de 25 ans s’est engagé avec les Marine et Blanc sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

Le dernier jour du mercato hivernal, Bordeaux a accueilli Anel Ahmedhodžić, un jeune arrière central (22 ans). Il est prêté avec une option d'achat par le club suédois, Malmö. La dernière recrue hivernale du club basé au Château du Haillan est Rafal Straczek (23 ans), un gardien de but polonais en fin de contrat au Stal Mielec (Pologne) en juin 2022. Il a signé à Bordeaux pour 4 ans, mais il rejoindra le club de Ligue 1, librement, dès le 1er juillet 2022 pour la saison prochaine.

Admar Lopes : « On peut considérer ce mercato comme réussi »

Admar Lopes se dit satisfait du mercato hivernal. « Sur ce mercato, on avait eu une discussion avec le président, la direction et le coach. […] On a travaillé sur les postes prioritaires avec les profils qu’il nous manquait. Je suis très content de l’effectif que l'on a et je pense que l’effectif est plus équilibré. Je pense qu’on peut considérer ce mercato comme réussi », a-t-il déclaré.

Néanmoins, les négociations pour se renforcer n’ont pas été faciles pour les Girondins. « C’était difficile de recruter en France surtout en janvier. Avec la situation économique, les clubs français demandent beaucoup d’argent », a souligné le dirigeant bordelais.

Pour rappel, le mercato du club au scapulaire a aussi été très animé dans le sens des départs. Josh Maja, Otavio et Malcom Bokele ont été prêtés, respectivement à Stoke City, à l’Atlético Mineiro (Brésil) et au FC Villefranche Beaujolais (National). Quant à Samuel Kalu, il s’est engagé avec Watford et le contrat de Laurent Koscielny (36 ans) a été résilié.