Un crack danois pour l’après-Kylian Mbappé ? Grosse surprise au PSG

En pleine préparation de l’après-Kylian Mbappé, qui a déjà annoncé son départ pour cet été, le PSG pourrait prendre un gros pari sur un crack danois dans les mois à venir.

Luis Campos a coché le nom d’un jeune attaquant danois

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé en fin de saison, le Paris Saint-Germain est inlassablement à la recherche de renforts pour offrir à Luis Enrique une équipe compétitive pour le futur. Si de grands noms comme Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Bernardo Silva (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcaste) et Marcus Rashford (Manchester United) sont régulièrement évoqués, les dirigeants parisiens s’intéresseraient également à des profils plus jeunes et très prometteurs.

Après Leny Yoro (Lille) et Roony Bardghji (FC Copenhague), la piste Toni Fruk (HNK Rijeka) a récemment été associée au club de la capitale française. Et aux dernières nouvelles, Luis Campos serait désormais sur les traces d’un crack danois pour l’après-Kylian Mbappé. Une recrue surprise qui pourrait venir offrir une option offensive supplémentaire à Luis Enrique pour la saison prochaine. D’autant que le Paris SG n’aurait pas besoin de se ruiner pour obtenir cette signature.

Alexander Lind au PSG cet été ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2028, Alexander Lind pourrait quitter les rangs de Silkeborg IF et la Superliga dès le prochain mercato estival. En quête de jeunes talents capables de s’intégrer facilement dans la rotation au sein de l’effectif de Luis Enrique, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait coché le nom de l’international espoir danois pour cet été, à en croire PSG Inside Actus.

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 21 ans possède le profil idéal aux yeux de Luis Campos, qui pourrait rapidement passer à l’action pour le recruter contre une dizaine de millions d’euros.