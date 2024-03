Mercato PSG : Luis Campos déniche un talisman pour l’après-Mbappé

Alors que le point de non-retour semble atteint entre Kylian Mbappé et le PSG, Luis Campos s’active en coulisses pour attirer un nouveau calibre en attaque.

Mercato PSG : Luis Enrique et Luis Campos préparent l’avenir sans Mbappé

Tous ceux qui ont regardé le match de vendredi soir entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 ont eu la confirmation de la fin de l’idylle entre Kylian Mbappé et les Rouge et Bleu. Pour la deuxième fois consécutive, Luis Enrique a sorti la star française avant la fin du match.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien est resté ferme dans ses bottes, expliquant notamment : « tôt ou tard, on devra s’habituer à jouer sans Kylian, j’essaye de trouver la meilleure solution pour l’équipe. Je tente de prendre les meilleures options pour l’équipe. Peut-être que j’ai tort ou pas, qui sait ? Si c’est une punition ? Ma réponse reste celle d’avant, tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous, on doit s’y habituer. »

Tout comme son entraîneur, le conseiller football du club de la capitale préparerait lui aussi l’avenir sans Mbappé. Alors que les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao et Marcus Rashford sont évoqués, Luis Campos aurait récemment bougé ses pions pour un attaquant espagnol évoluant au Portugal.

Rafa Mujica, la surprise estivale du Paris SG ?

En effet, d’après les renseignements obtenus par le média spécialisé PSG Inside Actus, un émissaire de Luis Campos aurait récemment fait le déplacement au Portugal pour observer Rafa Mujica. Auteur de 19 buts et 3 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 25 ans fait les beaux jours d’Arouca.

Actuel troisième meilleur buteur de la Liga Portugal, Rafa Mujica, s’impose comme l’homme fort de son équipe cette saison, et possède le profil idéal pour évoluer à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’avant-centre formé au Barça est évalué à seulement 2 millions d’euros par Transfermarkt.

Le Paris SG pourrait donc boucler son recrutement contre une dizaine de millions d’euros. Reste maintenant à savoir si Luis Campos va passer à l’offensive dans ce dossier lors du prochain mercato estival.