Vinicius, la revanche du PSG sur le Real Madrid pour Mbappé ?

Le départ de Mbappé du PSG cet été, très attendu au Real Madrid, pourrait provoquer une réaction du club parisien qui affecterait directement l’un des joueurs actuels du Real Madrid.

Kylian Mbappé, le champ de bataille entre le PSG et le Real Madrid

C’est sans doute l’un des feuilletons mercatos les plus longs de ces dernières années. Kylian Mbappé fait l’objet d’une bataille entre le PSG et le Real Madrid depuis plusieurs saisons. Depuis 2022, le club espagnol a décidé de passer à l’action pour l’attaquant français de 25. Mais à chaque tentative, Florentino Pérez se heurte au refus catégorique du club francilien, qui parvient toujours à convaincre Mbappé de rester encore quelques années.

C’est ainsi que des stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou Gianluigi Donnarumma ont été signés pour rassurer le Bondynois des ambitions de ses dirigeants. Après six ans passés dans la capitale française, Mbappé est décidé à tourner la page et l’a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi. Et ce en dépit des nombreuses offres du club pour le conserver encore quelques années. Cet été marquera donc le début d’une nouvelle ère au PSG avec le départ du champion du monde 2018, qui devrait rejoindre la capitale espagnole.



Vinicius, la tentation parisienne ?

Photo : Vinicius

Il est plus que certain que le meilleur buteur de l’histoire du PSG partira pour un nouveau challenge loin de la capitale française. Alors que Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, une nouvelle relation tombe dans ce dossier. D’après Daniel Riolo de RMC Sport, le Qatar pourrait frapper Madrid là où ça fait le plus en s’attaquant à l’un de ses joueurs stars. Ce joueur n’est autre que Vinicius, qui entrerait dans les radars du PSG en remplacement de Mbappé. C’est du moins ce qu’a affirmé le journaliste français Daniel Riolo sur RMC Sport.

Selon le chroniqueur, Paris va essayer d’avoir Vinicius, même s’il n’y a aucune certitude. Avec sa puissance économique, le PSG est capable de créer des doutes au Real. Et à Riolo d’assurer que « le PSG apporte une somme significative, il est possible que Florentino Pérez finisse par abandonner », même si pour lui signer « signer Vinicius serait la pire chose au monde », pour le club parisien.