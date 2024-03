Le PSG en grand danger pour l’après-Kylian Mbappé ?

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG travaille déjà sur le prochain mercato estival. Mais les choses ne seront pas faciles pour le club de la capitale.

Mercato PSG : Newcastle prêt à bloquer Bruno Guimaraes ?

À la recherche de grands noms pour mettre en place une équipe compétitive pour la saison prochaine avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aimerait attirer un milieu de terrain de très haut niveau durant l’intersaison. Dans cette optique, les dirigeants parisiens cibleraient Bruno Guimaraes. Mais selon les informations relayées ces dernières heures par le journal Le Parisien, le milieu défensif brésilien de 26 ans n’aurait que très peu de chance de quitter les rangs de Newcastle United cet été.

« Bruno Guimaraes a un profil très intéressant, il est encore jeune, connaît la France et la Ligue 1, mais il est sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2028 et je n’imagine pas les Saoudiens faire une fleur au Qatar », a expliqué le journaliste Laurent Perrin lors d’un Live « Questions-Réponses » avec les lecteurs du quotidien Le Parisien. Et ce n’est pas tout.

Joshua Kimmich convaincu par le départ de Thomas Tuchel ?

Outre Bruno Guimaraes, le Paris Saint-Germain rêverait aussi de Joshua Kimmich pour l’après-Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu défensif de 29 ans pourrait être intéressé par l’idée d’un nouveau projet loin de la Bundesliga, où il a tout gagné.

Surtout qu’il a été rétrogradé dans la hiérarchie au milieu de terrain cette saison. Cependant, Laurent Perrin pense que le changement d’entraîneur au Bayern Munich pourrait finalement faire changer d’avis à l’international allemand.

« Joshua Kimmich est l’une des cibles prioritaires. Comme nous l’avons écrit, il est très intéressé par le projet. Mais il est aussi très attaché au Bayern Munich. Et maintenant qu’il sait que Thomas Tuchel va faire sa valise à la fin de la saison, cela peut l’inciter à rester », explique le spécialiste mercato du journal régional.

Même son de cloche chez Fabrizio Romano, qui indique que « Manchester City est l’un des grands noms mentionnés pour Kimmich. Mais on m’a dit que le Bayern Munich allait essayer de prolonger son contrat et discuter du futur projet. Le choix de nouvel entraîneur sera également crucial pour comprendre ce qu’il voudra faire. » Deux échecs majeurs déjà en vue pour le Paris SG.