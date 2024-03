Foot Mercato : L’OGC Nice fait une mise au point pour Khéphren Thuram

Khéphren Thuram fait l’actualité ces derniers jours avec l’intérêt annoncé de plusieurs clubs. Mais à l’OGC Nice, on reste serein quant à l’avenir du milieu de terrain français, qui connaît une saison tout de même frustrante.

Khéphren Thuram, le choix de la raison

Le joueur de 22 ans était l’un des joueurs les plus recherchés du marché l’été dernier, Liverpool étant notamment intéressé par le milieu de terrain. Cependant, il est finalement resté à l’Allianz Riviera pour une saison supplémentaire. Lors d’une conférence de presse en novembre dernier, Khéphren Thuram a justifié son choix de rester chez les Aiglons par sa volonté de continuer à progresser à Nice et surtout en tant que joueur.

Pas insensible à l’intérêt manifesté des autres clubs, il s’en réjouit puisqu’il avait estimé que cela montre qu’il fait les bonnes choses, tout en étant convaincu qu’il devait rester à Nice.

Khéphren Thuram n’a pas de prix

Cette décision était aussi en partie motivée par le désir de gagner une place dans l’équipe de France de Didier Deschamps avant l’Euro. Malheureusement, il n’a plus été sélectionné depuis mars 2023 et ses chances de jouer pour les Bleus en Allemagne cet été ont diminué, comme la saison est passée. Alors qu’il n’est toujours pas décisif (pas de but ni passe décisive), on craint également que la valeur marchande de Thuram ait diminué à un moment où un départ serait attendu. Cependant, Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l’OGC Nice, affirme que ce n’est pas le cas.

Pour l’homme de 39 ans,« la question n’est pas sa valeur, mais comment exploiter son potentiel infini. À son âge, avec son CV international, il n’a toujours pas de prix », a-t-il nuancé. Khéphren Thuram ne réalise cependant pas une saison très moyenne. Sa saison a été ternie par son manque de statistiques et sa blessure « mais le contenu de ses matchs est bon », a déclaré Ghisolfi à L’Équipe.