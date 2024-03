Dimitri Payet en a toujours gros sur le cœur contre l’OM

Dimitri Payet garde toujours en travers de la gorge son départ brutal de l’OM l’été dernier. Même s’il continue à suivre son club de cœur, le milieu offensif n’est pas prêt d’oublier cet épisode de sa carrière.

Dimitri Payet et la dure réalité de son départ de l’OM

L’OM était arrivé à la croisée des chemins et avait plusieurs choix à opérer dans son effectif. Bien que capitaine de son équipe, Dimitri Payet a perdu sa place de titulaire durant toute la saison, bénéficiant d’un rôle secondaire sous les ordres de Igor Tudor. A la fin de son contrat, le Réunionnais n’a pas été renouvelé alors qu’il espérait encore poursuivre l’aventure au moins pour quelques mois. Mais son départ était déjà acté, à la grande déception du joueur.

Cet épisode reste gravé dans la mémoire de Dimitri Payet qui confie à L’Equipe que « la plaie ne se refermera jamais ». Il regrette une rupture brutale et très difficile, d’autant plus qu’il n’avait pas prévu de quitter l’OM à la fin de son contrat. « Quand je suis arrivé (au Brésil), j’étais par terre », révèle un Payet qui n’avait pas envisagé la suite de sa carrière sans Marseille. « Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir », a-t-il déclaré, remerciant Vasco et ses supporters qui l’ont aidé à se relever.

Dimitri Payet toujours aussi attaché à l’OM

Du haut de ses 36 ans, Dimitri Payet continue de profiter du plaisir de taper dans le ballon. L’ancien international français compte 2 buts et 3 passes décisives en onze matchs disputés cette saison. Devenu une star au Brésil, le milieu de terrain ne boude pas le plaisir de suivre son ancien club. « Si je ne joue pas, je suis devant ma télé, comme un supporter normal. Je regarde tout, mais j’ai pris du recul », a-t-il révélé. Malgré la distance, Payet garde de bons contacts avec certains joueurs de l’équipe.