Après Mbappé, le Real prépare un nouveau sale tour contre le PSG

En excellente position pour accueillir gratuitement Kylian Mbappé en fin de saison, le Real Madrid pourrait encore écœurer le PSG sur le marché des transferts.

Après Mbappé, le Real Madrid fait le forcing pour un autre crack de Ligue 1

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Leny Yoro devrait quitter les rangs de Lille OSC lors du prochain mercato estival. Considéré comme un futur crack, le défenseur central fait rêver presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Ce samedi, le journal Marca assure que les Merengues, qui voient en Yoro le nouveau Raphaël Varane, feraient le forcing en coulisses pour obtenir sa signature cet été. Et si le Paris SG compte tout mettre en oeuvre pour mettre le grappin sur l’international espoir français, le Real Madrid aurait l’intention de « ne laisser Yoro s’échapper sous aucun prétexte. »

Toujours selon le même média madrilène, le défenseur de 18 ans accorderait sa priorité à un transfert à Madrid. Mieux, Marca précise qu’Olivier Létang et les décideurs lillois n’auraient aucune envie de voir leur pépite aller renforcer les rangs du Paris Saint-Germain. Cependant, Florentino Pérez n’aurait aucune intention de faire des folies pour recruter Leny Yoro.

Le Real Madrid ne fera pas de folie pour recruter Leny Yoro

Formé à Lille depuis 2021, Leny Yoro a rapidement gravi les échelons au point de devenir aujourd’hui un titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Paulo Fonseca. Dans le collimateur de plusieurs géants du continent, l’enfant de Saint-Maurice pourrait passer un cap dans sa carrière la saison prochaine. D’après Marca, le Real Madrid, un peu court en nombre en charnière centrale, pourrait faire une offre aux dirigeants lillois pour le récupérer cet été.

Pour autant, la direction de la formation espagnole ne souhaite pas surpayer dans ce dossier. Alors que le club nordiste réclame pas moins de 100 millions d’euros pour céder son numéro 15, l’actuel leader de Liga assure que sa proposition sera « conforme à la réalité sportive et économique du moment et ne devrait jamais dépasser 30 millions d’euros. » Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et le Bayern Munich seraient également à l’affût dans ce dossier.