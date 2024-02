Mercato LOSC : Un crack de Paulo Fonseca pour remplacer Osimhen à Naples ?

Paulo Fonseca pourrait perdre l’un de ses meilleurs atouts offensifs cet été. Un buteur attitré de Lille est pisté par Naples en cas d’un départ de Victor Osimhen.

Mercato LOSC : Jonathan David dans le viseur de Naples

Victor Osimhen semble vouloir quitter Naples cet été, et depuis, son nom est cité en Premier League et au Paris Saint-Germain. Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis a d’ailleurs lui-même confirmé le départ attendu du finaliste malheureux de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Face à l’éventualité de perdre le meilleur buteur de Serie A la saison dernière, Naples cherche déjà des remplaçants potentiels pour le Nigérian.

D’après Il Mattino, c’est la principale priorité du mercato qui s’annonce pour les dirigeants napolitains, car ils veulent recruter quelqu’un qui assure des buts en attaque. La cible principale pour le moment est le Lillois Jonathan David, que Naples surveille depuis un certain temps déjà. Il s’agit de l’homme fort de l’attaque du club de Ligue 1 entraîné par Paulo Fonseca.

Une grosse perte en vue pour Paulo Fonseca ?

Photo : Paulo Fonseca et Jonathan David.

Jonathan David est l’un des grands artisans de la bonne saison que réalise Lille en championnat cette saison. Les Dogues sont cinquièmes et toujours dans la course à l’Europa. L’attaquant canadien a contribué à cette performance avec ses onze buts et deux passes décisives réalisés jusque-là. Ce qui fait d’ailleurs de lui le troisième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, derrière Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette.

Un départ de David cet été serait un gros coup dur pour Paulo Fonseca, depuis le départ de Jonathan Bamba pour le Celta Vigo en Espagne. Le contrat du joueur de 24 ans expire à l’été 2025 et son prix a baissé à environ 40 millions d’euros.