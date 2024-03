Le PSG tient déjà un plan B en cas d’échec pour Leny Yoro

Leny Yoro est présenté comme l’une des cibles prioritaires pour renforcer la défense du PSG cet été. Mais en cas d’échec, les Parisiens ontt déjà prévu une alternative.

Leny Yoro, une piste défensive qui s’éloigne du PSG

Le Paris Saint-Germain se prépare à un été agité, puisque le départ attendu de Kylian Mbappé, vers le Real Madrid, libérera une part importante de la masse salariale du club parisien. Le PSG compte profiter du départ de son attaquant vedette pour renforcer considérablement son équipe lors de la prochaine fenêtre de transferts. Parmi les priorités du club figure le recrutement d’un nouvel attaquant. Les noms de Victor Osimhen (Naples) et Rafael Leão (AC Milan) sont déjà évoqués dans la capitale.

Mais le PSG envisage également de renforcer sa défense centrale cet été, et c’est là que Leny Yoro entre en jeu. À seulement 18 ans, le défenseur français impressionne avec le LOSC. Il a multiplié des prestations solides en 31 rencontres disputées cette saison, toutes compétitions confondues, attirant l’attention du PSG. Pourtant, les dernières nouvelles laissent entendre que le Real Madrid a devancé le Paris SG dans la course à la signature de Lens Yoro. Conscient de cette concurrence, le club parisien explore d’autres pistes et se tourne vers un ancien joueur de l’OM, William Saliba.

Le Paris SG ne lâche pas l’affaire pour William Saliba

Photo : William Saliba

Après des prêts successifs à l’AS Saint-Étienne, l’OGC Nice et Marseille, William Saliba est revenu à Arsenal et s’est imposé chez les Gunners par sa solidité défensive. Le PSG, qui suit le défenseur tricolore depuis longtemps, envisagerait de le recruter lors du prochain mercato estival, selon le journaliste Ekrem Konur. Reste à savoir si l’intérêt du PSG pour William Saliba se concrétisera.

Pour le moment, une seule chose est sûre, le club parisien devra faire face à une concurrence féroce pour s’assurer les services du jeune défenseur français. Même si l’avenir de Saliba, tout comme celui de Leny Yoro, reste incertain, le PSG semble déterminé à renforcer son effectif dans les mois à venir, afin de rester compétitif sur tous les fronts.