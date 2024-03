Foot Mercato : Le sort de Yusuf Yazici déjà décidé à Lille OSC ?

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Trabzonspor, Yusuf Yazici dispute sa dernière année de contrat avec le LOSC. Et son avenir semble déjà tout tracé dans le nord de la France.

Vers la fin de l’idylle entre Yusuf Yazici et le LOSC ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Yusuf Yazici se rapproche très sérieusement de la fin de son histoire avec le club nordiste. Malgré la confiance de son coach Paulo Fonseca, qui l’utilise comme un faux 9, le milieu offensif de 27 ans n’aurait aucunement l’intention de prolonger son bail avec le LOSC.

Et selon les informations relayées ces dernières heures par RMC Sport, l’international turc aurait des envies d’ailleurs et l’aurait déjà confié en privé. Le média sportif explique que pour l’entourage de Yusuf Yazici, son cycle est terminé à Lille et serait donc prêt à écouter les offres durant l’intersaison. Annoncé un peu partout, le numéro 12 des Dogues pourrait poser ses valises en Serie A dans quelques mois.

L’AC Milan et le Napoli à la lutte pour Yusuf Yazici

En coulisses, l’entourage de Yusuf Yazici a la sensation que le joueur est arrivé au bout de son aventure à Lille. S’il veut continuer à progresser, le coéquipier de Jonathan David pourrait rapidement se relancer dans un autre championnat européen. Selon les renseignements de RMC Sport, Yazici serait sur les tablettes des dirigeants du SSC Naples et de l’AC Milan.

Les deux clubs italiens se seraient même déjà rapprochés de l’entourage du joueur pour se renseigner sur sa situation. D’un titre de champion de France sur la saison 2020-2021 à des prêts au CSKA Moscou et Trabzonspor, Yusuf Yazici pourrait définitivement quitter le Nord de la France pour s’offrir un nouveau challenge peut-être en Italie dès cet été.