Joshua Kimmich répond cash pour un transfert du Bayern au PSG !

Joshua Kimmich fait partie des joueurs annoncés dans les plans du PSG lors du prochain mercato estival pour l’après-Kylian Mbappé. Le milieu de terrain du Bayern Munich a fait le point sur sa situation.

Joshua Kimmich très intéressé par le projet du PSG

En pleine préparation de l’avenir sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aimerait attirer un milieu de terrain défensif de haut niveau lors du prochain mercato estival. Si le nom de Bruno Guimaeres revient souvent, Luis Enrique apprécierait particulièrement le profil de Joshua Kimmich.

Annoncé cet hiver, le joueur de 29 ans est finalement resté au Bayern Munich, mais Luis Campos devrait revenir à la charge dans ce dossier durant l’intersaison. Le contrat de l’international allemand arrivant à son terme en juin 2025. Et d’après les informations du journaliste Laurent Perrin du quotidien Le Parisien, le partenaire de Harry Kane serait lui aussi très intéressé par le projet parisien.

« Kimmich est l’une des cibles prioritaires. Il est très intéressé par le projet. Mais il est aussi très attaché au Bayern. Et maintenant qu’il sait que Thomas Tuchel va faire sa valise à la fin de la saison (il le déteste), cela peut l’inciter à rester », a expliqué le spécialiste du média régional. Interrogé par un média local, Joshua Kimmich a fait la lumière sur son avenir avec le club bavarois.

Kimmich laisse planer le doute sur son avenir à Munich

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé en fin de saison, le Paris Saint-Germain entend frapper très fort lors du prochain marché des transferts de l’été 2024. Si en attaque, les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford, Mohamed Salah et Lautaro Martinez sont évoqués, l’une des priorités au milieu de terrain se nommerait Kimmich.

Après neuf ans passés au Bayern Munich, l’ancien joueur de Stuttgart pourrait être tenté par un nouveau challenge loin de la Bundesliga. Surtout que le PSG, le Bayern Munich et Manchester City seraient intéressés par son renfort en vue de la saison prochaine. Au micro de Sky Sport Deutschland, Kimmich a clairement avoué que sa direction ne l’a pas encore contacté pour une prolongation.

« Mon contrat est valide jusqu’en juin 2025. Pour l’instant, personne ne m’a parlé d’une prolongation, mais je suis tranquille », confie le milieu bavarois, qui n’exclut rien pour la suite de sa carrière. « Il me reste encore plus d’un an de contrat et personne ne m’a encore parlé. Je suis détendu. Je veux montrer le meilleur de moi-même pour ce club et ensuite, nous verrons ce qui se passera. C’est sûr que je suis heureux ici, je suis content du club et de la ville bien sûr », a ajouté Joshua Kimmich.