Joshua Kimmich au PSG cet été ? Plusieurs obstacles à lever !

Susceptible de quitter le Bayern Munich cet été, Joshua Kimmich se trouve parmi les priorités du PSG pour le prochain mercato. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos.

Luis Enrique apprécie le profil de Joshua Kimmich

La saison n’est pas encore terminée, mais les dirigeants du Paris Saint-Germain se préparent d’ores et déjà à la vie sans Kylian Mbappé. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant français a décidé de ne pas renouveler son bain afin de rejoindre les rangs du Real Madrid cet été. Pour oublier la star de 25 ans, le club de la capitale a prévu de profiter des énormes bénéfices générés par ce départ pour frapper très fort lors du prochain mercato estival.

Parmi les priorités identifiées, Luis Enrique aimerait voir débarquer un milieu de terrain défensif de classe mondiale. Si le nom de Frenkie de Jong est souvent évoqué, l’entraîneur parisien apprécierait particulièrement le profil de Joshua Kimmich, selon les informations de L’Équipe.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international allemand pourrait quitter le Bayern Munich durant l’intersaison et Enrique aimerait l’avoir dans son collectif en vue de la saison prochaine. Capable d’évoluer dans l’entrejeu et sur le côté droit de la défense, Joshua Kimmich pourrait ainsi faire partie des premières recrues estivales du PSG, mais s’il faudra d’abord passer par plusieurs obstacles.

Grosse concurrence pour la signature de Kimmich

Le quotidien sportif explique que le Paris Saint-Germain, après sa tentative manquée de cet hiver, pourrait accélérer dans ce dossier dans les mois à venir. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi devra se montrer très convaincant puisque le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United et Newcastle United seraient également sur le pont pour tenter de récupérer le milieu de 29 ans en cas de départ.

Chez les Citizens, Pep Guardiola, qui l’a eu sous ordres au Bayern, penserait à lui pour remplacer Kalvin Philips et compenser l’éventuel départ de Mateo Kovacic en Arabie Saoudite. Toujours selon le journaliste Graeme Bailey, la direction bavaroise compte sur Joshua Kimmich et espère que le successeur de Thomas Tuchel parviendra à le convaincre de rester et de signer un nouveau contrat.