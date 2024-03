Pablo Longoria a signé un génie à l’OM ! Il a tout changé

Pablo Longoria a bien eu le flair pour sentir le coup avec un choix qui apporte la pleine satisfaction à l’Olympique de Marseille actuellement. Un recrutement qui avait suscité des polémiques au départ mais qui fait désormais l’unanimité au club.

L’OM, l’enfant malade est désormais guéri

De l’abîme à la résurrection, l’OM a tout connu en ce début d’année 2024. Après une première partie de saison très compliquée, les Phocéens se devaient de revenir plus forts après la trêve de janvier. Passés entre-temps sous les ordres de Gennaro Gattuso, nommé à la succession de Marcelino, les Marseillais tombent dans une crise de résultat sans précédent. l’OM aligne huit matchs pour une seule victoire.

La défaite 1-0 contre Brest, pourtant en supériorité numérique, a été celle de trop pour Gattuso, finalement écarté de la tête de l’équipe. Après le départ de l’Italien, Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont pas mis du temps à lui trouver un successeur. Ils se sont tournés vers Jean-Louis Gasset, qui vient de mettre un terme à son contrat à la tête des Eléphants de Côte d’Ivoire. Depuis, les choses vont mieux pour le club, invaincu sous le technicien français. L’OM vient d’aligner une série de cinq victoires et se relance complètement dans la course à l’Europe, avec des recrues signées par Pablo Longoria.

Jean-Louis Gasset a tout changé

Avec Gasset, il est clair que l’OM est rentré dans une autre dimension, devant même un véritable rouleau compresseur. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a réussi à redresser la situation du club en quelques semaines avec des choix forts et stratégiques. En effet, le technicien français a changé le système de jeu de l’OM, en passant du 4-3-3 de Gennaro Gattuso à un 3-5-2 plus adapté aux qualités de ses joueurs. Il a ainsi renforcé la solidité défensive, en s’appuyant sur une charnière centrale composée de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi, et en utilisant les latéraux comme pistons offensifs.

Il a également donné plus de liberté et de créativité au milieu de terrain, en confiant les clés du jeu à Amine Harit, Jordan Veretout et même Pape Gueye qu’il a fait réintégrer dans le groupe professionnel, alors qu’il a été rétrogradé à la réserve. Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr obtiennent encore plus de responsabilités pour appuyer Pierre-Emerick Aubameyang dans le secteur offensif.

De la confiance retrouve pour de meilleurs résultats

L’homme de 70 ans a fait parler son sens d’observation, de lecture de jeu et surtout son côté humain. Gasset a redonné confiance aux joueurs, qui étaient en proie au doute et à la pression après les mauvais résultats et les tensions internes. On en veut notamment pour preuve Jonathan Clauss dont l’engagement et la détermination ont été mis en doute. Jean-Louis Gatte a instauré un climat plus serein et plus convivial, en dialoguant avec les joueurs, en les valorisant et en les responsabilisant.

Gasset a remobilisé les supporters, qui étaient déçus et mécontents de la direction du club et de l’entraîneur précédent. Il a su reconquérir le cœur des fans, en leur offrant du spectacle, des victoires et de l’ambition. Il a également su communiquer avec les médias, en faisant preuve d’humilité, de franchise et d’humour. Il a ainsi redoré l’image de l’OM, qui est redevenu un candidat crédible à l’Europe et à la Ligue des Champions.

Des débuts de rêve pour Jean-Louis Gasset, Aubameyang s’en frotte les mains

Nommé jusqu’à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset connaît des débuts impressionnants à la tête de l’OM. Cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues, avec beaucoup de buts marqués et très peu encaissés. C’est un total de 18 buts marqués contre seulement trois concédés. L’un des plus grands bénéficiaires de ce changement apporté est sans doute Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaquant gabonais est en feu et empile les buts depuis quelques jours. Avec son doublé réalisé contre le FC Nantes, Aubameyang porte son total de buts à 5 en trois matchs de Ligue 1. Le rêve pour l’Europe est plus que jamais d’actualité.